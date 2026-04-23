Lamine Yamal se mostró afectado tras confirmarse su lesión: “Duele más de lo que puedo explicar”

Este jueves, el Barcelona, por medio de un comunicado, dio a conocer que el joven delantero español, Lamine Yamal, sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas lo que queda de esta temporada, hecho por el cual se mostró afectado el jugador.

De acuerdo con el oficio del conjunto ‘Azulgrana’: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda".

Según el Barça, el atacante adelantará su tratamiento con la finalidad de estar disponible para la disputa de la Copa del Mundo con la selección de España.

Tras conocer que la lesión lo mantendrá alejado de las canchas, Lamine Yamal publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en las que lamenta no poder acompañar a sus compañeros y apoyar al equipo en la recta final de la temporada en la que aspiran al título de LaLiga.

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Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. “Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita”, expresó Yamal.

A pesar de la difícil situación, tiene claro que no es el fin, solo es una situación pasajera, de la cual se recompondrá y de la cual aseguró “regresará más fuerte”.

"Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”, indicó.

Aunque no podrá estar dentro del terreno de juego, Lamine Yamal dejó claro que confía en el trabajo que harán sus compañeros en esta recta final de la temporada, en la cual estará “apoyando, animando y empujando” como un hincha más.

“Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”, dijo.

El pasado miércoles, en el juego por la fecha 33 de LaLiga, el delantero Lamine Yamal tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego durante la victoria por 1 a 0 del Barcelona ante el Celta de Vigo, en la que el jugador de 18 años marcó el único gol desde el punto de penal.

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Luego, cobrar desde los 12 pasos; el atacante español ni siquiera celebró el gol y se fue al suelo, esto tras sentir un dolor en la pierna izquierda, pidiendo el cambio. Una molestia física que se convirtió en una lesión de bíceps femoral.