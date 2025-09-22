Llanto de alegría: La emotiva celebración de la Selección Femenina Sub17 de voleibol venezolano al derrotar a las bicampeonas de Brasil

La selección venezolana femenina de voleibol sub-17 derrotó 3-0 a la poderosa Brasil para quedar en la historia de esta disciplina en el país.

Conquistan por primera vez el título de campeonas suramericanas en el torneo que culminó este domingo en Lima, Perú.

El sexteto comenzó un nuevo proyecto hace ocho meses bajo la dirección del entrenador cubano Ihosvanny Chambers y el resultado obtenido fue descomunal: clasificaron por primera vez al Mundial sub-17 que se disputará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026.

El ministerio del Deporte reseñó que con esto, "levantaron un trofeo que ninguna otra selección había hecho".

El camino hacia este inédita doble conquista se inició el miércoles un revés 3-1 (25-23, 19-25 y 25-18, 25-13) ante Argentina, campeona defensora del Suramericano, pero la selección tricolor se repuso rápido del golpe y obtuvo dos triunfos seguidos en el durísimo grupo B para sellar el pase a semifinales y obtener por anticipado uno de los tres boletos al Mundial de Santigo de Chile.

En el segundo partido del jueves se jugaban la sobrevivencia en el campeonato y salieron airosas con un imperial triunfo por 3-1 (25-13, 16-25, 25-23 y 25-20) sobre Brasil.

Completaron la faena al superar el viernes a Colombia por 3-0 (25-22, 29-17 y 25-15).

Pero el pase a la semifinal y la clasificación mundialista no era suficiente y el sábado dejaron en el camino a la selección de Chile con marcador de 3-1.

En partido decisivo del domingo la atacante Yalesca Colina volvió a hacer estragos en la defensa brasileña y comandó el triunfo por marcador de 3-0 para darle al voleibol venezolano la primera medalla dorada en esta categoria.

Colina fue elegida la mejor atacante y la jugadora más valiosa del torneo, Andrea Páez la mejor armadora y Victoria Sanoja mejor central.