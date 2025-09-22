'Bocha' Batista justificó su decisión de no dar declaraciones en la rueda de prensa posterior a la debacle de La Vinotinto ante Colombia en Eliminatorias

Varios días después de la derrota de Venezuela ante Colombia en Maturín por 6 a 3, el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista se refirió sobre la debacle que terminó en la eliminación de La Vinotinto del Mundial de 2026.

En entrevista con DSports Radio, Batista explicó las razones que lo llevaron a no dar declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro del pasado 9 de septiembre en Maturín.

El entrenador argentino justificó su decisión de no contestar preguntas de los periodistas en rueda de prensa, lo que generó gran indignación entre los aficionados.

VEA TAMBIÉN Portera de la selección Colombia se comportó como el 'Dibu' Martínez en tanda de penaltis de la final de la liga femenina o

“Lo único que me salió en ese momento fue pedirle disculpas al pueblo venezolano porque estábamos atrás de ese sueño y no se pudo lograr”, declaró.

“Agradecerle a los jugadores por todo el trabajo que habían hecho durante las Eliminatorias, agradecerle a la Federación, principalmente a Jorge Giménez, un gran presidente”, agregó.

En ese sentido, señaló que “la misma bronca, desilusión y amargura la teníamos todos”, motivo por el cual no quiso salir a hablar.

“Lo que yo pensé en ese momento como cabeza de grupo fue pedir disculpas, no se pudo dar, y a la gente que se lo merecía. Fue lo que decidí en ese momento, uno muchas veces que por ahí hay colegas que directamente ni van a una charla y no los critico porque son momentos muy feos”, añadió.

VEA TAMBIÉN Conmebol publicó ranking de selecciones sudamericanas tras disputarse las Eliminatorias: Colombia se mantiene en el podio y Venezuela en el fondo o

A su vez, reveló que hubo llantos en el vestuario posterior al encuentro. “Vos te metés en el vestuario y hay llantos, esto todos creen que no, pero hay llantos, hay bronca”, explicó.

Por último, Batista se mostró esperanzado en que en algún momento la selección venezolana podrá asistir al primer Mundial de su historia. “Sé que Venezuela en algún momento va a estar en el Mundial”, expresó.