NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Mundial 2026

"Lorenzo tiene un compromiso": entrenador del Once Caldas habló de supuesta deuda del técnico de Colombia con Dayro Moreno de cara al Mundial

enero 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Dayro Moreno con la selección Colombia - Foto: EFE
A menos de seis meses del comienzo de la Copa del Mundo, hay expectativa por los nombres que conformarán la lista definitiva de convocados.

La selección Colombia prepara desde ya lo que será su participación en un Mundial después de ocho años de ausencia. La Tricolor espera superar en esta cita orbital lo hecho en Brasil 2014 cuando alcanzó la fase de cuartos de final.

El entrenador Néstor Lorenzo tendrá la responsabilidad de convocar a 26 futbolistas a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la primera que contará con 48 equipos.

Si bien hay un equipo base que disputó la Copa América de 2024 y las Eliminatorias Sudamericanas, hay un nombre que sigue pidiendo pista para la Tricolor.

Se trata de Dayro Moreno, el veterano jugador del Once Caldas que se ha destacado como el máximo goleador del fútbol colombiano.

Hace pocos días, el mismo entrenador del equipo Blanco de Manizales habló de una supuesta deuda de Lorenzo con Dayro tras convocarlo para la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial.

"Lorenzo tiene un compromiso con Dayro y creo que los argentinos son muy cabuleros. Dayro fue con ellos en Barranquilla y empezaron a hacer goles, hay que llevarlo por eso, para que hagan goles en el Mundial", dijo Hernán Darío Herrera tras el triunfo del Once Caldas en el debut de la liga colombiana ante Cucuta con dos goles de Moreno.

El mismo jugador tolimense pidió pista para la selección Colombia de cara al Mundial.

"Se empieza bien. Tengo metas y sueños, primero quiero ser campeón con Once Caldas, seguir rompiendo récords en cuanto a goles, dejar la vara alta, y también lo que todos saben del sueño mundialista. Estoy trabajando para seguir demostrando que Dayro puede estar en el Mundial", señaló el delantero.

"Quiero seguir haciendo goles e historia, seguir sumando. Tengo que hacer mi trabajo y Dios quiera que se me dé la oportunidad de ir al Mundial y cumplir el sueño", añadió.

Por otro lado, el entrenador le mandó un mensaje a Lorenzo, el "argentino cabulero" que debería convocar a Dayro Moreno nuevamente.

