Viernes, 23 de enero de 2026
Miguel Borja cambió de equipo a último momento, pero su nuevo destino reduce las posibilidades de ser convocado por la selección Colombia para el mundial

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Ángel Borja dejaría las filas de River Plate en 2026 - Foto: AFP
El artillero tenía todo acordado para jugar en la liga mexicana, pero su equipo no pudo inscribirlo por el límite de los cupos extranjeros.

Toda una novela se convirtió el fichaje de Miguel Ángel Borja luego de su salida de River Plate, el colombiano tenía todo listo para jugar en el Cruz Azul mexicano, pero hubo un inconveniente con su inscripción, por lo que cambió de destino a último momento.

Ahora el oriundo de Tierralta, municipio del departamento colombiano de Córdoba, jugará en el Al-Wasl de Emiratos Árabes, equipo que ya lo anunció como su más reciente refuerzo en redes sociales.

Se desconocen los detalles del contrato, pero se estima que serán ingresos altos por el destino al que va. Además, será la primera incursión del colombiano en Emiratos Árabes.

Borja publicó una historia en su cuenta de Instagram en el que agradecía al Cruz Azul por su interés, pero que la demora en la liberación de un cupo extranjero para poder ser inscrito se demoró mucho, por lo que escuchó nuevas propuestas.

“Quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul y la gente que trabajó para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, escribió el exPalmeiras.

A finales del 2025, River anunció la salida del colombiano Borja, quien marcó 62 goles en 159 partidos, en una etapa de mayor a menor del artillero, que se lució durante el ciclo del DT Martín Demichelis, pero decayó notoriamente este año.

Peleado con el gol, Borja ni siquiera pudo anotar un penal contra Gimnasia y Esgrima en el torneo Clausura, y falló también ante Independiente Rivadavia, en el desempate desde los once metros en la semifinal de la Copa Argentina que marcó la eliminación de River.

