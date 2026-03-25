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La Vinotinto

Futbolista de La Vinotinto es la figura principal de la presentación del FIFA Series 2026

marzo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección de Venezuela - Foto EFE
Selección de Venezuela - Foto EFE
Venezuela enfrentará a las selecciones de Gabón, Trinidad y Tobago y Uzbekistán.

Un futbolista de la selección de Venezuela es la figura principal del diseño de la portada de presentación del FIFA Series 2026, una serie de torneos amistosos internacionales que disputarán combinados de menor rango y menos financiadas.

Se trata de Salomón Rondón, quien aparece en el afiche principal de la segunda edición del FIFA Series junto a otros destacados jugadores que harán parte de las competencias que empezaron este jueves y se extenderán hasta abril.

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Además de Rondón, considerado el jugador más importante de la historia de la selección de Venezuela, también aparece en la carátula Tomás Rincón, otro de los veteranos y capitanes del equipo que, pese a figurar en la portada, no fue convocado para el FIFA Series.

El diseño, cabe resaltar, fue criticado por varios internautas en redes sociales que además arremetieron contra la existencia de la propia competencia en sí y cuestionaron el nivel que, consideran, tendrá.

Venezuela enfrentará en su torneo a las selecciones de fútbol de Gabón, Trinidad y Tobago y al anfitrión Uzbekistán.

El organismo rector del fútbol mundial anunció en noviembre que los torneos con partidos amistosos se ampliaban en 2026, al tiempo que lanzaba una edición femenina, con 11 países anfitriones en total.

Australia, Cabo Verde, Curazao, Nueva Zelanda y Uzbekistán, todos ellos clasificados para la Copa Mundial masculina de 2026, participarán este año en el FIFA Series durante la ventana de partidos internacionales de marzo y abril.

Otro de los objetivos del FIFA Series es beneficiar a las selecciones nacionales que carecen de oportunidades de jugar contra equipos de otros continentes, por lo que la FIFA contribuye a financiar los gastos de viaje, alojamiento y otros temas logísticos.

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Aunque algunos partidos de la primera serie de 24 naciones en 2024 contaron con escasa asistencia de público, otros despertaron un gran interés entre los aficionados, con más de 85.000 espectadores en la final del torneo que Egipto perdió ante Croacia en El Cairo por 4-2.

Así están conformados los grupos del FIFA Series 2026 en las categorías masculina y femenina:

Grupos masculinos

Indonesia: Bulgaria, Indonesia (anfitrión), Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves.

Ruanda - Grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda (anfitrión).

Ruanda - Grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania.

Puerto Rico: Guam, Puerto Rico (anfitrión), Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa Americana.

Uzbekistán: Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán (anfitrión), Venezuela

Azerbaiyán: Azerbaiyán (anfitrión), Omán, Sierra Leona, Santa Lucía.

Australia: Australia (anfitrión), Camerún, China, Curazao.

Nueva Zelanda: Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda (anfitriones).

Kazajistán: Comoras, Kazajistán (anfitrión), Kuwait, Namibia.

Grupos Femeninos

Tailandia: RD del Congo, Nepal, equipo OFC, Tailandia (anfitrión).

Costa de Marfil: Costa de Marfil (anfitrión), Mauritania, Pakistán, Islas Turcas y Caicos.

Brasil: Brasil (anfitrión), Canadá, República de Corea, Zambia.

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