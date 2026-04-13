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Lunes, 13 de abril de 2026
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Hungría

Primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dejará el poder tras perder las elecciones parlamentarias

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Viktor Orbán, dejará ser primer ministro de Hungría - Foto: AFP
Viktor Orbán, dejará ser primer ministro de Hungría - Foto: AFP
Orbán manifestó que la derrota en las urnas es dolorosa, pero que la acepta, ya que los resultados son “inequívocos”.

Tras 16 años en el poder, Viktor Orbán dejará de ser el primer ministro de Hungría, luego de caer en los comicios parlamentarios ante el conservador proeuropeo Péter Magyar, que prometió "un cambio del sistema".

En medio de un discurso en la sede de su partido Fidesz, Orbán manifestó que la derrota en las urnas es dolorosa, pero que la acepta, ya que son “inequívocos”.

"Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos", dijo Viktor Orbán, quien ha dirigido el país del centro de Europa desde el año 2010.

Ante unas reñidas elecciones legislativas que marcaron la mayor participación de electores, batiendo un récord de participación del 79,50 %. Orbán aprovechó la oportunidad para felicitar a Péter Magyar, del partido opositor Tisza.

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"No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. "Felicito al partido ganador", expresó.

Según un recuento oficial de la Oficina Electoral, con el 98,94 % del escrutinio realizado, el partido de Tisza, Magya, recabó 138 escaños de un total de 199, con el 53,07 % de los votos, mientras que el Fidesz de Orbán obtuvo 55 bancas (38,43 % de los votos).

Primer pronunciamiento de Magyar, tras la victoria ante Orbán en las elecciones parlamentarias

Por su parte, este lunes, tras la victoria de Peter Magyar, en medio de una rueda de prensa en Budapest prometió que hará todo lo posible para garantizar una nueva era" para Hungría.

"El pueblo húngaro no ha votado por un mero cambio de gobierno, sino por un cambio total de régimen", manifestó.

Asimismo, solicito al presidente de Hungría, Tamas Sulyok, afín a Orbán, que convoque al nuevo Parlamento "lo antes posible".

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on el triunfo de Magyar, ha dejado claro su anhelo de encaminar a Hungría hacia la Unión Europea, ante las frecuentes tensiones que vivió su nación entre la UE y la administración del saliente Viktor Orbán.

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