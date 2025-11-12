Mabppé recordó con sentido mensaje a las víctimas de los atentados de París en 2015: “no estamos desconectados de eso”

El futbolista francés Kylian Mbappé durante la conferencia de prensa previa al partido que enfrentará el conjunto nacional contra Ucrania le rindió homenaje a las víctimas de los atentados de París en 2015.

El capitán de la selección de Francia se tomó parte de la conferencia de prensa para reflexionar y rendir homenaje a las víctimas que dejaron los atentados del 13 de noviembre de 2015.

Mbappé aseguró que en el duelo que se disputará en el Parque de los Príncipes, tanto él como el equipo intentarán darle ánimos a todos aquellos que van al estadio, aunque es consciente de que no es un día de festejos y alegría.

“Todo el mundo sabe lo especial que es el día de mañana. No en el buen sentido de la palabra”, empezó diciendo.

‘Kiki’ continuó diciendo: “Por eso queríamos tener un pensamiento para todas las personas que han perdido a sus seres queridos, que han podido ser afectadas, heridas, ya sea mental o físicamente”.

Y afirmó que: “Mañana intentaremos rendir homenaje a todas estas personas, ya sea durante el día, durante el partido, intentando poner una sonrisa en el rostro de las personas que vendrán al estadio, aunque sabemos que no es un día alegre”.

Francia se enfrenta a Ucrania el jueves en el Parque de los Príncipes en un partido en el que puede sellar su clasificación al Mundial 2026.

Es por ello por lo que el artillero del Real Madrid aseveró que aunque es consciente de que se juega un cupo para el Mundial también hay otras cosas en juego.

“Queremos hacer entender a los franceses que, a pesar de que se juegue una clasificación para la Copa del Mundo, hay cosas mucho más importantes”, puntualizó.

Además, explicó que “la conmemoración de este día, que lamentablemente es histórico, forma parte de ello. Y no estamos desconectados de eso”.

Por su parte, el entrenador del equipo, Didier Deschamps, expresó que le insistió a sus jugadores de la importancia de ese día.

Y reconoció que tuvo un poco de dificultad “para expresarse sobre ello por contención, deber de memoria y apoyo y compasión para estas familias que han sufrido y han perdido seres queridos”.

Esta será una jornada de homenajes a las víctimas de aquel suceso, considerado como el peor que ha enfrentado el país desde la masacre de París en 1961.

Por eso, Francia se prepara este jueves para conmemorar el décimo aniversario de los atentados ocurridos en Paris que dejaron un saldo de 132 víctimas mortales y 400 personas heridas.

En el Parque de los Príncipes, antes del inicio del partido correspondiente a las eliminatorias europeas, se guardará un minuto de silencio.

Además, se desplegará una lona con la mención “Football for Peace" en el círculo central.