NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Japón

Primera ministra japonesa enfrenta críticas por alentar a las personas a trabajar en exceso: "Yo duermo dos horas o cuatro como máximo"

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sanae Takaichi, primera ministra de Japón - Foto: EFE
Sanae Takaichi, primera ministra de Japón - Foto: EFE
El país asiático ha tenido durante mucho tiempo dificultades para lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, enfrenta críticas por alentar a las personas a trabajar en exceso.

o

Este jueves, la política, quien el pasado 21 de octubre de 2025 se convirtió en la primera mujer en ocupar dicho puesto en la historia de su país, afirmó que solamente duerme entre dos y cuatro horas diarias.

La revelación sobre lo poco que duerme surgió después de que Takaichi generara controversia la semana pasada al convocar una reunión con su personal a las 03H00 para preparar una sesión parlamentaria.

"Yo duermo unas dos horas ahora, cuatro como máximo. Siento que es malo para mi piel", dijo la mujer ante un comité legislativo, donde se le había consultado sobre la importancia de reducir las notoriamente largas jornadas laborales en Japón.

La nación nipona ha tenido durante mucho tiempo dificultades para lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

o

Precisamente la presión a la que muchos colaboradores están sometidos en sus lugares de labores aviva la palabra ‘karoshi’ la cual describe a las personas que mueren por exceso de trabajo.

Tras su elección como líder del Partido Liberal Democrático, prometió "descartar para mí misma el término 'equilibrio entre trabajo y vida personal'. Trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré y trabajaré", subrayó.

El horario laboral promedio en Japón es de 40 horas semanales (8 horas diarias, 5 días a la semana), según la ley, pero es común que los empleados trabajen más horas extra, sumando un promedio de 1607 horas anuales.

o

La ley de este país asiático establece un máximo de 40 horas por semana y 8 por día, pero existen excepciones, como los sectores que pueden tener 44 horas semanales.

La cultura laboral a menudo espera que los empleados permanezcan en la oficina más allá de las horas de trabajo programadas, incluso si no hay trabajo que hacer.

Temas relacionados:

Japón

trabajo

Críticas

Jornada laboral

Calidad de vida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Gustavo Petro - Carlos Gimenez (EFE)
Carlos A. Giménez

"No me sorprende lo que hace Petro, él está con los narcoterroristas, está protegiendo a sus hermanos”: Carlos Gimenez critica suspensión de Colombia de entrega de información de inteligencia a EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Más de Política

Ver más
Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia (EFE)
Bolivia

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Trinidad y Tobago

Chavismo declara persona non grata a la primera ministra de Trinidad en medio de discursos ofensivos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juanfer habló del apoyo del equipo a Gallardo, previo al clásico de River y Boca - Fotos: EFE
Juan Fernando Quintero

"En ningún momento le soltaríamos la mano": Juan Fernando Quintero y el respaldo en River a Gallardo a horas del clásico ante Boca Juniors

Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo encabeza por sexto año en una década la lista de los futbolistas más ricos según Forbes: este es el top 10

Eventos astronómicos octubre | Foto Canva
Galaxia

Eventos astronómicos desde hoy 15 de octubre: galaxias, lluvias de meteoros y conjunciones que podrás ver desde Colombia y Venezuela

Arepas venezolanas | Foto Canva
Ponte al Día

Arepa reina pepiada 100% venezolana: la receta saludable que está inspirada en el país, con vegetales altamente nutritivos

Carlo Ancelotti y Neymar | Foto: EFE
Neymar

Carlo Ancelotti fue contundente sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil: “Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Benjamín Netanyahu

Tras liberación de rehenes en Gaza, Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por presunta corrupción

El entrenador Oswaldo Vizcarrondo (AFP)
Mundial

"Una completa locura lo que juega la selección de Oswaldo Vizcarrondo": así reaccionó el mundo del fútbol a histórica goleada de la Vinotinto a Inglaterra en Mundial Sub-17

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre