Primera ministra japonesa enfrenta críticas por alentar a las personas a trabajar en exceso: "Yo duermo dos horas o cuatro como máximo"

Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, enfrenta críticas por alentar a las personas a trabajar en exceso.

Este jueves, la política, quien el pasado 21 de octubre de 2025 se convirtió en la primera mujer en ocupar dicho puesto en la historia de su país, afirmó que solamente duerme entre dos y cuatro horas diarias.

La revelación sobre lo poco que duerme surgió después de que Takaichi generara controversia la semana pasada al convocar una reunión con su personal a las 03H00 para preparar una sesión parlamentaria.

"Yo duermo unas dos horas ahora, cuatro como máximo. Siento que es malo para mi piel", dijo la mujer ante un comité legislativo, donde se le había consultado sobre la importancia de reducir las notoriamente largas jornadas laborales en Japón.

La nación nipona ha tenido durante mucho tiempo dificultades para lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal.

Precisamente la presión a la que muchos colaboradores están sometidos en sus lugares de labores aviva la palabra ‘karoshi’ la cual describe a las personas que mueren por exceso de trabajo.

Tras su elección como líder del Partido Liberal Democrático, prometió "descartar para mí misma el término 'equilibrio entre trabajo y vida personal'. Trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré y trabajaré", subrayó.

El horario laboral promedio en Japón es de 40 horas semanales (8 horas diarias, 5 días a la semana), según la ley, pero es común que los empleados trabajen más horas extra, sumando un promedio de 1607 horas anuales.

La ley de este país asiático establece un máximo de 40 horas por semana y 8 por día, pero existen excepciones, como los sectores que pueden tener 44 horas semanales.

La cultura laboral a menudo espera que los empleados permanezcan en la oficina más allá de las horas de trabajo programadas, incluso si no hay trabajo que hacer.