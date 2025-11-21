Abogado de inmigración explica método que agiliza trámites de visado para asistentes al Mundial de la FIFA 2026

Julio Oyhanarte, abogado de inmigración, explicó en el programa El Informativo USA de NTN24 un método que agilizaría trámites de visado para quienes tienen la intención de asistir a los partidos del Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El lunes, Estados Unidos aseguró que dará prioridad al trámite relacionado con la expedición de visas para visitantes extranjeros con entradas para los partidos de la Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN La FIFA junto con el gobierno de Estados Unidos presentaron programa de visas exprés para aficionados con boletos para el Mundial 2026 o

Más tarde se conoció que aquellos aficionados que contaran con entradas para los partidos en las 11 sedes disponibles por Estados Unidos podrían obtener citas prioritarias en las embajadas estadounidenses, y, aunque algunos consideraron que tener las boletas ya era un indicio de que se aprobara el visado, Oyhanarte desmintió esa última consideración.

"Lo que hay que puntualizarle a la gente, para que lo tenga claro, es que el sistema de obtención de visa de turista se va a mantener exactamente igual. Lo único que cambia es que las personas van a poder tener una prioridad en el momento de cuándo van a tener su cita para tenerla más rápido que antes", explicó el abogado.

La FIFA, cabe resaltar, informó en la última semana que hasta el momento se han vendido más de un millón de entradas a aficionados de 212 países.

"A través de este sistema, cuando uno tenga una entrada para algún partido del Mundial comprada a través del sitio de FIFA va a poder tener una prioridad en la cita, ponerse antes que otras personas ante el oficial consular, pero después el procedimiento va a ser como siempre fue", precisó Oyhanarte.

En ese sentido, el abogado dejó claro que si bien, comprar las entradas para los partidos del Mundial en Estados Unidos es un método que puede agilizar el trámite de visado, en caso de que los oficiales consulares lo llegan a considerar, podrían negar la visa de turista a quienes intenten aplicar, incluso si estos ya adquirieron los boletos de los duelos del torneo.

VEA TAMBIÉN Jugador de selección sudamericana que irá al Mundial dejó su pasaporte en un pantalón que terminó en la lavadora y se pierde fechas FIFA o

"Quiero aclararle a la gente que, en caso de que compren su entrada y les nieguen la visa, van a seguir siendo los dueños de sus boletos y, por lo que yo tengo entendido, van a poder revenderlos, si esto les pasara, en el portal oficial de FIFA e incluso muchos podrían hasta ganar dinero en la reventa", aclaró Oyhanarte.