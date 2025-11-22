"Para mí, debería estar": 'Pibe' Valderrama pide convocatoria al Mundial de referente que no ha sido llamado por Lorenzo en la selección Colombia

La selección Colombia palpita desde ya lo que será el Mundial de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. En la última doble jornada de la FIFA de amistosos, la Tricolor derrotó 2 a 1 a Nueva Zelanda y por 3 a 0 a Australia.

Cabe resaltar que el próximo 5 de diciembre se conocerán los rivales de la selección cafetera en el Mundial de 2026 cuando se lleve a cabo el sorteo en Washington.

En medio de la expectativa por conocer a los rivales de la selección Colombia en la cita orbital, desde ya se especula sobre los 26 jugadores que serán convocados para competir en el torneo más importante del mundo.

Es por eso que recientemente uno de los mejores jugadores en la historia de Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, puso sobre la mesa un nombre para que integre la nómina de jugadores que disputarán el Mundial.

Valderrama sorprendió con el nombre dado que no ha sido tenido en cuenta regularmente por el entrenador Néstor Lorenzo.

Se trata del zaguero y mediocampista derecho Juan Guillermo Cuadrado, jugador clave para las clasificaciones a los Mundiales de 2014 y 2018.

“Me gusta eso, volvimos a ganar, ya estamos acostumbrados a ganar. O siempre sueño que estamos ganando, esta Selección me pone a soñar. Yo no sé qué irá a pasar, pero esta Selección me tiene soñando”, dijo Valderrama tras el encuentro amistoso ante Australia.

“Complicado, esos equipos son complicados, defensivamente son fuertes, la demora es meter el gol. Equipo que se le abra a jugar a la Selección Colombia mano a mano, lo golean. Esta Selección sabe a qué juega, tuvieron paciencia y tranquilidad, este equipo no pierde, va invicto otra vez”, agregó sobre el rival.

A su vez, pidió a Cuadrado en lista de los 26 jugadores que asistirán a la cita orbital en Norteamérica.

“Yo, personalmente, en los 26, para mí debería estar Juan Guillermo, es que está jugando en Italia. Lleva 20 años jugando internacionalmente, está en Italia todavía, yo creo que el profesor le va a dar la oportunidad, que no se la ha dado, no sé por qué. Como futbolista y como persona, merece estar ahí, vamos a ver, todavía falta”, dijo sobre el jugador que se encuentra actualmente en el Pisa de Italia.

“Él no tiene problema, al contrario, él puede jugar por el lado derecho, de volante o mediocampista que decimos, o también de marcador derecho. Tiene alternativas, es un jugador rápido, técnicamente bien dotado, tiene buena pegada y físicamente está bien. Él lo que necesita es una oportunidad, que lo llamen que no lo han llamado, va a tener su chance”, subrayó.

Cabe recordar que Cuadrado fue convocado en las primeras dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas en 2023 para los juegos ante Venezuela y Chile. No obstante, después no volvió a ser tenido en cuenta por Lorenzo.