Martes, 20 de enero de 2026
Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes (LVBP) / Pelotas de béisbol - Fotos: X / Pexels
Tras el contacto, se vaciaron las bancas, sin embargo, otros peloteros evitaron que la pelea escalara, al separarlos.

Por segundo encuentro consecutivo remontando en el tramo final, los Navegantes del Magallanes lograron un valioso triunfo en el Round Robin, como visitantes (3-2) frente a Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Al margen del resultado, una tensa situación se vivió en la quinta entrada: Williams Astudillo (Cardenales) y Ricardo Sánchez (Navegantes) casi se van a los golpes.

Cuando se jugaba la parte baja del quinto episodio, Williams Astudillo provocó un ‘pisa y corre’ en una acción de doble play.

En medio de la acción, el lanzador zurdo, Sánchez, no se percató que el corredor había frenado y terminó chocando al exgrandeliga de una forma un poco rustica.

Tras conseguir el out, Sánchez intentó pedirle disculpas a Astudillo, quien al contrario, se dirigía hacia el abridor de la ‘nave turca’ de forma vehemente, lo que generó que el lanzaror lo empujara.

Tras el contacto, se vaciaron las bancas, sin embargo, otros peloteros evitaron que la pelea escalara, al separarlos.

La mitad del camino del ‘todos contra todos’ de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se encuentra apretada.

La tabla de posiciones del torneo liguero de la pelota criolla está bastante pareja, y, de momento, cualquier franquicia tiene opción de pasar a la gran final.

1-Caribes de Anzoátegui.

2-Cardenales de Lara (1.5 de diferencia).

3-Águilas del Zulia (1.5 de diferencia).

4-Navegantes del Magallanes (2.5 de diferencia).

5-Bravos de Margarita (4.5 de diferencia).

Tras una breve pausa por la operación militar estadounidense que dio con la captura de Nicolás Maduro, de momento, el Round Robin de la LVBP suma 11 / 12 partidos.

La ronda regular, recordemos, dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación de tres equipos muy seguidos como Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

