Equipo técnico de selección latina apartará de la Copa del Mundo a futbolistas que se ausenten al inicio de la concentración

En horas de la noche del pasado miércoles se dio a conocer que el staff técnico de la selección de México excluiría del Mundial a los jugadores que no se presenten al inicio de la concentración.

Dicha advertencia resulta sensible para el cuadro 'Tri', ya que se produce en un momento en que varios internacionales encaran compromisos con sus clubes.

El recado trascendió luego de que la prensa local revelara que dos mexicanos que prestan sus servicios en el Toluca no se presentarán a los trabajos premundialistas porque disputarán la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El juego Toluca vs. Los Angeles FC estaba programado a las 19H30 locales en Toluca de Lerdo, media hora antes del comienzo formal de la convocatoria de Aguirre con miras al Mundial.

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Dicho encuentro lo ganó la escuadra mexicana 4 goles a 0, dejando un global en la serie de 5 a 2.

"El que no venga, estará fuera del Mundial. No podemos ser flexibles ni mucho menos", dijo el seleccionador en una breve rueda de prensa.

La polémica se agigantó, debido a que la ausencia de los jugadores de los 'Diablos Rojos' causó molestia en las Chivas de Guadalajara, plantel que cedió a sus cinco internacionales a la selección a pesar de que disputan los cuartos de final de la liga.

En consecuencia, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, ordenó el regreso de sus seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) al club para preparar el juego de vuelta de cuartos ante Tigres del fin de semana.

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En el transcurso de la tarde, el Toluca en un comunicado hizo pública su decisión de "apoyar a sus seleccionados y a la selección mexicana, aun en contra de sus propios intereses.