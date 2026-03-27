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Liga BetPlay Dimayor

Millonarios buscará ratificarse dentro de los ocho, mientras que el Cali necesita sumar de a tres para alejarse del descenso: así se disputará la fecha 14 del fútbol colombiano

marzo 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
El Deportivo Pasto y Atlético Nacional se jugarán un partido directo por el liderato del campeonato.

La decimocuarta fecha del fútbol colombiano dará inicio este viernes 27 y se extenderá hasta el próximo lunes 30 de marzo.

Una jornada que comienza a marcar la recta final de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Apertura 2026, instancia en la que varios equipos comienzan a hacer sus cálculos matemáticos, unos para meterse dentro de los ocho, mientras que otros buscan sumar de a tres para alejarse del descenso.

Durante la fecha 14, escuadras como Atlético Bucaramanga, que recibe a Independiente Santa Fe, buscarán tres puntos importantes para meterse dentro de los ocho, pues desde hace tres partidos no lo hace y esto le ha pasado factura al punto que actualmente ocupan la casilla 9 con 19 unidades.

Por su parte, los Cardenales, que no viven su mejor presente en el fútbol colombiano, irán al Américo Montanini con la intención de traerse una victoria, pues de llegar a perder, las probabilidades de meterse dentro de la siguiente fase del campeonato se comenzarán a reducir.

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Otros equipos como Millonarios, que han ido de menos a más durante las últimas jornadas, buscarán sumar de a tres ante Fortaleza, club que en la actual temporada no ha logrado consolidarse.

Los Embajadores tienen claro que una victoria ante el conjunto de los Amix les permitiría consolidarse dentro de los ocho, pues sumaría un total de 23 puntos.

Entre tanto, otros como el Deportivo Cali, a quien los últimos resultados le han pasado factura, llegan al encuentro contra el Pereira con la necesidad de sumar de a tres, no solo para ascender en la tabla general de la competencia, sino con la necesidad de alejarse del descenso, pues actualmente se encuentra en la cuarta posición, lo cual mantiene en riesgo su permanencia en la primera categoría del futbol colombiano.

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Por su parte, el Deportivo Pasto y Atlético Nacional se jugarán un partido directo por el liderato del campeonato. De llegar a vencer alguno de los dos, le sacará tres puntos de ventaja al otro, pero de llegar a empatar, los verdolagas se mantendrán en la parte alta de la tabla, teniendo en cuenta que su diferencia de gol en comparación con la del equipo ‘Volcánico’ es superior.

Así se disputará la fecha 14 de la Liga BetPlay Apertura 2026

Viernes 27 de marzo

  • Águilas Doradas vs. Alianza / Hora: 4:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. Santa Fe / Hora: 8:10 p.m.

Sábado 28 de marzo

  • Cúcuta vs. Boyacá Chicó / Hora: 4:00 p.m.
  • Tolima vs. Jaguares / Hora: 6:10 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira / Hora: 8:20 p.m.

Domingo 29 de marzo

  • Internacional de Bogotá vs. Junior – Domingo 4:10 p.m.
  • Pasto vs. Atlético Nacional / Hora: 6:20 p.m.
  • Llaneros vs. Once Caldas / Hora: 8:30 p.m.

Lunes 30 de marzo

  • Medellín vs. América / Hora: 6:10 p.m.
  • Millonarios vs. Fortaleza / Hora: 8:20 p.m.

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