Emotivo apoyo de Marcelo Moreno Martins a la selección de Bolivia en el repechaje pese a no ser convocado

El pasado jueves, la selección de Bolivia se quedó con la victoria 2 goles a 1 ante su similar de Surinam, en el juego válido por la semifinal del repechaje internacional, por medio del cual el conjunto sudamericano busca acceder a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Un partido que fue seguido de cerca por parte de uno de los máximos referentes de los últimos tiempos del combinado del Altiplano.

Se trata nada más y nada menos que del experimentado delantero, Marcelo Moreno Martins, quien, a pesar de no haber sido convocado por el técnico Óscar Villegas. Pese a eso, el actual jugador de Oriente Petrolero dejó ver que estuvo al tanto del partido de Bolivia ante Surinam durante la primera fase de la repesca que se disputó en Guadalajara, México.

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Por medio de una publicación en la sección de historias de su cuenta de Instagram, el atacante subió una fotografía en la que se observa la pantalla de su televisor con la transmisión del encuentro, junto a la camiseta de la ‘Verde’, junto a una pequeña réplica del trofeo de la Copa América alcanzado por el equipo del Altiplano en 1963 y la presencia de su gato.

Con esto, Marcelo Moreno Martins deja claro que, pese a no haber sido incluido dentro de la lista de convocados para el repechaje internacional, tiene el mismo deseo de los más de 11 millones de bolivianos que mantienen la ilusión de que su selección vuelva a una Copa del Mundo después de 32 años de ausencia.

Sin duda alguna, el gesto del experimentado delantero representará un impulso anímico para la selección de Bolivia, que luego de superar en la fase semifinal de la repesca a su similar de Surinam 2 goles a 1.

Ahora la ‘Verde’ deberá preparar el juego ante el combinado de Irak el próximo martes 31 de marzo; en un encuentro decisivo, los dirigidos por Óscar Villegas buscarán la victoria y asegurar participación en la que podría ser cuarto Mundial.

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Cabe destacar que, de quedarse con el tiquete a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, los del Altiplano se ubicarían en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.