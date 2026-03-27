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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Salomón Rondón alcanza una marca histórica con La Vinotinto tras la victoria ante Trinidad y Tobago

marzo 27, 2026
Por: Natalya Baquero González
El próximo juego amistoso de la selección de Venezuela será el lunes 30 de marzo, día en el que se medirá ante su similar de Uzbekistán.

Pese a no haber clasificado a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, la selección de Venezuela hace uso de la fecha FIFA de marzo para adelantar trabajos y poner a prueba el nuevo proceso con el técnico Oswaldo Vizcarrondo.

Con la finalidad de afianzar su estilo de juego, la Vinotinto programó dos encuentros amistosos ante sus similares de Trinidad y Tobago y Uzbekistán, partidos para los que fueron convocados 28 jugadores, dentro de los que se destaca la presencia de Luis ‘Cariaco’ González y Salomón Rondón; este último terminó siendo protagonista del partido.

De la mano de grandes referentes, como Rondón, el conjunto criollo dio inicio a la era de Vizcarrondo, y qué mejor manera de hacerlo que con una victoria que motive al equipo para futuros objetivos.

En su primera salida por la fecha FIFA, la Vinotinto demostró jerarquía venciendo 4 goles a 1 a la selección de Trinidad y Tobago, en el estadio Pakhtakor en Tashkent, Uzbekistán.

La nueva maraca de Rondón con La Vinotinto

Durante la etapa complementaria, Venezuela tuvo como protagonista al experimentado delantero Salomón Rondón, quien, aunque no fue titular, entró desde el banco y le aportó a su equipo con dos goles.

Con el doblete ante Trinidad y Tobago, el atacante alcanzó una nueva marca con Vinotinto; desde su debut con la absoluta en el año 2008, llegó a un total de 50 tantos, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del conjunto criollo.

Así se desarrolló el partido entre la Vinotinto y Trinidad y Tobago

La selección venezolana fue dominante del partido de principio a fin ante el combinado trinitense, que en ocasiones se vio opacado ante la superioridad del conjunto criollo.

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Durante la primera parte del juego, pese a tener pelota, los dirigidos por Oswaldo Vizacarrondo carecieron de efectividad al momento de definir; en vista de esto, el partido finalizó 0 a 0.

En la etapa complementaria llegarían las emociones; a tan solo siete minutos del segundo tiempo llegó el primer tanto, por medio de Reon Moore, quien puso arriba en el marcador a Trinidad y Tobago. Celebración que duró muy poco, pues sobre los 60 de partido el lateral Delvin Alfonzo descontó para la Vinotinto y minutos más tarde se fue de doblete y puso arriba a los criollos.

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Triunfo de Venezuela lo terminó sellando, el delantero Salomón Rondón, quien, desde el banco enchufado con el gol, anotando doblete y sellando el 4 a 1 definitivo del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar La Vinotinto?

El próximo juego amistoso de la selección de Venezuela será el lunes 30 de marzo, día en el que se medirá ante su similar de Uzbekistán.

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