Naciones Unidas pide al Gobierno de Estados Unidos que "repiense a fondo" su política migratoria durante el Mundial de fútbol 2026

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este miércoles al Gobierno de Estados Unidos que "repiense a fondo" su política migratoria durante el Mundial de fútbol 2026.

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"Espero de verdad que se repiense a fondo cómo las medidas de control de la inmigración están afectando a los derechos humanos y a la dignidad humana", declaró Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ante periodistas.

"Especialmente de cara al Mundial, que se revisen las políticas que, lamentablemente, hemos visto prevalecer, sobre todo en Estados Unidos", acotó.

A horas de que arranque la Copa del Mundo de la FIFA, la política migratoria de los Estados Unidos ha generado tensiones.

Uno de los casos más polémicos fue el del árbitro somalí Omar Artan, al que la policía fronteriza de EE. UU. denegó la entrada el sábado a su llegada a Miami (Florida).

El colegiado, que se perfilaba como el primer representante en la historia de Somalia en dirigir en un Mundial absoluto, fue declarado inadmisible y deportado inmediatamente hacia Estambul, Turquía. El veto de este árbitro tiene bajo la lupa dicho asunto.

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Trump, recordemos, endureció su política migratoria para cumplir con promesas de campaña orientadas a reducir drásticamente la inmigración legal e irregular, frenar lo que denomina una "crisis de seguridad nacional".

Con ello ha logrado desincentivar las llegadas masivas mediante cierres de programas humanitarios y aumento de deportaciones.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La Unión Americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.