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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Cristiano Ronaldo

Por fin se le dio: Cristiano Ronaldo rompió en llanto al conseguir su primera liga con el Al Nassr

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, jugador portugués / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo, jugador portugués / FOTO: EFE
El equipo del Bicho goleó al Damac FC 4-1 en la última fecha de la liga Saudí y se convirtió en la primera que gana el portugués a su llegada al Al Nassr.

El portugués Cristiano Ronaldo logró por fin su primera liga en Arabia Saudita con el Al Nassr tras su victoria 4-1 sobre el Damac en la última fecha del torneo, con lo que supero por dos puntos a su perseguidor, el Al Hilal.

El Bicho se fue de doblete en esta amplia victoria y al ver que cada que pasaba el tiempo estaba más cerca del tan anhelado título, no aguantó la emoción y se puso a llorar, pues conseguía un título que, desde su llegada en el 2023, se le había hecho esquivo.

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Sadio Mané abrió la cuenta para el Al Nassr al minuto 34 y Kingsley Coman aumentó el marcador; sin embargo, Morlaye Sylla le puso emoción al partido al descontar de penalti para el Damac, tanto que trajo al equipo de nuevo al partido.

Puso suspenso el Damac pero Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador con un golazo de tiro libre y luego una definición para dar cifras concretas y salir a celebrar el título.

Este es el segundo título que levanta Cristiano con el Al Nassr, pues desde su llegada al equipo solo había levantado el título que fue la Copa de Campeones Árabes en 2023, de resto, había perdido en 4 ocasiones, la más reciente la final de la Champions League de la AFC ante Gamba Osaka.

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