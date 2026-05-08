Nuevo registro de Cristiano Ronaldo: el astro portugués está cada vez más cerca de su gran objetivo, los 1.000 goles

El astro portugués Cristiano Ronaldo, quien milita en el fútbol de Arabia Saudita desde enero de 2023, alcanzó un nuevo registro con su club, que lo acerca a su tan anhelado objetivo personal: llegar a los 1.000 goles como futbolista profesional.

CR7, como también se le conoce al delantero luso de 41 años, marcó en la victoria del Al-Nassr 4 a 2 sobre el Al-Shabab, en el juego válido por la duodécima fecha del fútbol saudí, en un encuentro que tuvo como protagonista a su compañero Joao Félix, quien se fue de triplete.

Ronaldo, junto a Felix y el arquero Bento Matheus, fueron de los mejores calificados de los 'Caballeros de Najd' que continúan en el liderato del campeonato con 82 unidades, cuatro más que el Al Hilal, que con un partido menos cuenta 77 unidades.

¿Cuál es el nuevo registro de CR7?

Aunque Joao se fue de triplete, Cristiano Ronaldo terminó siendo una de las figuras destacadas del encuentro, pues con su más reciente anotación el astro portugués llegó a un total de 100 vistiendo los colores del Al-Nassr desde su arribo al balompié de Arabia Saudita en enero de 2023.

Además, con este gol, el futbolista portugués también marcó un hito en la historia del fútbol, ​​convirtiéndose en el primer futbolista en anotar al centenario de anotaciones en tres ligasdiferentes a lo largo de su carrera deportiva.

Como si fuera poco, con este nuevo tanto, Ronaldo también alcanzó la cifra extraordinaria de 971 tantos, durante 24 años dedicados al fútbol profesional, un número que lo pone más cerca de su tan anhelado objetivo de los 1.000 goles.

En ese sentido, el experimentado delantero portugués se encuentra a tan solo 29 goles de hacer historia y marcar un nuevo registro en la historia del fútbol mundial.

Por ahora, CR7 se encuentra concentrado en alcanzar su primer título por la Liga de Arabia Saudita, el cual le ha sido esquivo en varias oportunidades desde su arribo al Al-Nassr, en enero de 2023.

Cabe destacar que el único trofeo que Cristiano Ronaldo ha alcanzado con el conjunto saudí es la Copa de Clubes Árabe de 2023.