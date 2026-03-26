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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Jugadoras selección de Irán - Foto referencia: AFP
Jugadoras selección de Irán - Foto referencia: AFP
Irán

Régimen de Irán prohíbe a sus selecciones y clubes deportivos competir en naciones "hostiles" hasta "nuevo aviso"

marzo 26, 2026
Por: Natalya Baquero González-Agencia France Presse - AFP
La nación iraní considera que no hay garantías de seguridad para sus deportistas en países “hostiles”.

El régimen de Irán prohibió tanto a sus selecciones como a los clubes deportivos del país viajar hacia países considerados “hostiles”, una medida que se mantendrá hasta nuevo aviso.

Según la agencia de noticias Isna, la nación iraní considera que no hay garantías de seguridad para sus deportistas, motivo por el cual cree eficiente evitar entornos que los pongan en riesgo.

"El Ministerio de Deportes anuncia que la presencia de selecciones nacionales y clubes en países considerados hostiles, e incapaces de garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos, queda prohibida hasta nuevo aviso", indicó Isna.

Esta medida desde Irán se da a pocos días de que se cumpla un mes de la Operación Furia Épica, liderada por los Estados Unidos e Israel, en la que murió la cabeza del régimen iraní, Ali Jamenei, un hecho que ha llevado a que los ayatolás tomen represalias contra los países del golfo.

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Desde el inicio de la ofensiva militar desde Washington hacia la dictadura iraní, se han abierto los interrogantes sobre la presencia de este país en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

La participación de Irán en la Copa del Mundo, pese a estar clasificada, aún sigue siendo una incertidumbre. Esto teniendo en cuenta el pronunciamiento del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, quien el pasado 19 de marzo manifestó que “boicotearían” el certamen mundialista.

"Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo", dijo Taj.

De momento, se espera que la selección de Irán haga presencia en el Mundial de Norteamérica 2026; por lo menos eso dejó ver el presidente de la FIFA hace una semana, quien, aunque no dio nombres directos, expresó su anhelo de que el “fútbol” y, en especial, el certamen mundialista sean un puente para “promover la paz”.

"La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol y del Mundial para tender puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso", expresó Gianni Infantino.

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