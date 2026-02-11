Nairo Quintana dio pistas de la gran competencia del UCI World Tour en la que competirá en este 2026

El ciclista colombiano, Nairo Quintana, quien milita en el Team Movistar y quien recientemente hizo parte del equipo que representó a la escuadra española en el Tour de Omán 2026, dio un par de detalles de lo que será su participación en las “Grandes Vueltas” del UCI World Tour en las que participará durante este año.

Con 36 años, el nacido en Boyacá anunció que en este 2026 hará parte de la Vuelta a España y que de momento hace parte de los corredores reserva para el Giro de Italia. Eso sí dejó claro: todo dependerá del estado físico en el que se encuentre en el momento en que se acerquen estas competencias.

“En teoría estoy para La Vuelta, como reserva para el Giro. Al final, la condición es la que te lleva a estar o no estar, a seleccionar un gran equipo e intentar la victoria colectiva, que es de lo que se trata. Esa es la idea inicial y por lo que siempre hemos luchado en el equipo”, expresó el ciclista colombiano al diario MARCA de España.

Nairo, quien también fue consultado por su retiro del ciclismo profesional, señaló que actualmente se encuentra preparándose académicamente para seguirle aportando al ciclismo latinoamericano desde otros frentes una vez llegue el momento de dar un paso al costado.

“Llegará y hay que estar preparado. He tenido la oportunidad de prepararme y formarme en la universidad. Eso me da ideas y herramientas para poder promover el ciclismo latinoamericano cuando llegue ese momento”, dijo el escarabajo boyacense al medio antes mencionado.

Nairo Quintana comenzó con pie derecho su actividad deportiva en este 2026, específicamente en el Tour de Omán, donde tuvo una destacada participación, pues logró ubicarse en el top 10 de la tabla general de la competencia junto a su compatriota y también compañero de equipo Diego Pescador.

Quintana terminó en la séptima casilla, 52 segundos del corredor del Astana Christian Scaroni, campeón de la carrera. Por su parte, Pescador de ubico octavo a 0:53.