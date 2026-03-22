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Domingo, 22 de marzo de 2026
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Revolución en el mundo del tenis: Wimbledon anunció la implementación del VAR en sus canchas principales para la edición de 2026

marzo 22, 2026
Por: Diana Pérez
Juez de línea de Wimbledon | Foto: EFE
Juez de línea de Wimbledon | Foto: EFE
Esto se da debido a la polémica entre Sonay Kartal y Anastasia Pavlyuchenkova, y un error electrónico que causó mucho revuelo.

Un inesperado cambio está por revolucionar al mundo del tenis tras el reciente anunció que hizo Wimbledon para la edición de 2026 que tendrá lugar el próximo 29 de junio. Este domingo, el All England Lawn Tennis Club informó que utilizará la revisión por video, mejor conocida como VAR, en sus canchas principales.

Las seis canchas principales del tercer Grand Slam contarán con el VAR, incluyendo el famoso estadio Central y las pistas número 1, 2, 3, 12 y 18.

Según se conoció, la inclusión del VAR es para que se reduzca de manera considerable los errores en las jugadas que sean demasiado complejas y que a menudo causan controversia.

El VAR, a diferencia del sistema 'ojo de halcón', el cual determina si la pelota picó dentro o no de los límites, se centrará más en las jugadas complejas, lo que incluye las dinámicas del juego en sí.

Ahora, tanto jugadores como jueces, podrán hacer uso del VAR para, con ayuda de la repetición en video, que los partidos sean mucho más "justos".

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En el comunicado emitido se específica que: "Los jueces y jugadores podrán apoyarse en las repeticiones para evaluar acciones como los dobles piques, toques de red accidentales, invasiones de campo o si el impacto de la bola ocurrió en el cuerpo del tenista antes de cruzar hacia el otro lado del court".

Además, la organización detalló que no pondrá un número límite de solicitudes de revisión de los tenistas.

Esto se da debido a la polémica entre Sonay Kartal y Anastasia Pavlyuchenkova, y un error electrónico que causó mucho revuelo.

En julio de 2025, en Wimbledon, los octavos de final entre la británica Sonay Kartal y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova se vieron empañados por un grave error en el arbitraje electrónico, que los organizadores atribuyeron al día siguiente a un "error humano".

En esa ocasión una pelota de Kartal cayó detrás de la línea de fondo, pero el sistema de arbitraje automático no señaló "fuera".

El juez de silla prefirió repetir el punto en lugar de concedérselo a Pavlyuchenkova, para gran disgusto de la rusa, que sin embargo ganó el partido.

Unas pruebas más amplias y colaborativas, así como el intercambio de resultados, garantizarán la rendición de cuentas de los sistemas y unos altos estándares de ejecución del sistema de clasificación electrónica (ELC) en todo el calendario tenístico.

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