Messi marcó destacado gol de tiro libre con el que superó un récord de Pelé y extendió ventaja sobre Cristiano Ronaldo

El delantero argentino Lionel Messi anotó su gol número 901 este domingo en medio de la victoria por 3 a 2 del Inter Miami sobre el New York City, que perdió por primera vez en el campeonato, en la Major League Soccer.

Messi marcó de tiro libre en la que fue su anotación 71 desde esa vía. Con su nuevo gol en un cobro de falta, el argentino superó los 70 que marcó de igual forma el histórico y difunto futbolista brasileño Pelé.

Además, Messi extendió su ventaja en la lista de máximos anotadores de goles de tiro libre sobre Cristiano Ronaldo que ha convertido en 64 ocasiones de esa manera.

La superestrella argentina Messi empató de tiro libre en el minuto 61 y el defensa brasileño Micael marcó de cabeza el gol de la victoria en el minuto 74 en el juego de este domingo en la MLS.

El Inter Miami, que visitó el estadio, demostró su capacidad de recuperarse tras su traspiés en la Copa de Campeones de la CONCACAF, luego de empatar con Nashville el miércoles, la misma noche en que Messi anotó el gol número 900 de su legendaria carrera.

El defensa argentino Gonzalo Luján abrió el marcador para el Inter Miami en el minuto 4 con un disparo de derecha al ángulo inferior derecho.

Nicolás Fernández empató para el NYCFC en el minuto 17 de tiro libre, con un potente zurdazo al ángulo superior izquierdo.

Messi tuvo sus oportunidades en la primera mitad, pero falló un remate a la derecha en el minuto 27 en un contraataque y se encontró con una atajada del portero del New York City, Matt Freese, en el minuto 36.

Un potente disparo de Messi impactó en el travesaño en el minuto 42 y, en el minuto 44, su remate desde el centro del área se fue desviado a la izquierda.

Agustín Ojeda, del New York City, recibió un pase en profundidad de Maxi Moralez y disparó al ángulo inferior derecho para adelantar a los locales en el minuto 59.

Sin embargo, Messi empató para el Miami con un golazo de tiro libre con la zurda. La jugada fue propiciada por una falta de Aiden O'Neill, del New York City.

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El Inter Miami se llevó el gol de la victoria 13 minutos después con un cabezazo de Micael desde la derecha del área, tras un centro de Noah Allen, que se coló por la escuadra inferior izquierda. El Miami mejoró su récord a 3-1-1, mientras que el City cayó a 3-1.