Visita de María Corina Machado a España genera entusiasmo y orgullo entre las líderes políticas españolas

El esperado encuentro entre María Corina Machado y la diáspora venezolana en España ha generado entusiasmo y felicidad en diversos sectores de la comunidad latinoamericana.

La líder democrática se reunirá con sus compatriotas en la emblemática Plaza del Sol este sábado 18 de abril, a las 6:00 p.m. Este evento simboliza un momento de unión y reconocimiento para la diáspora venezolana que reside en España.

Al respecto, Macarena Olona, exdiputada y abogada del Estado de España, expresó en NTN24 la emoción y orgullo que sienten las líderes políticas españolas ante la llegada de Machado al país.

Olona subrayó la fortaleza y determinación de Machado en su lucha política, afirmando que es un ejemplo para las mujeres líderes en todo Iberoamérica.

"Nos sentimos hermanadas con ella en la misma causa. Ella es una líder que lucha por su pueblo", comentó Olona, resaltando el profundo amor de Machado por el pueblo venezolano y su compromiso con mejorar la vida de sus compatriotas.

Sin embargo, la visita de Machado no ha contado con el respaldo de todos los sectores. Mientras algunas instituciones españolas le brindan apoyo, otras muestran un silencio notable. "Estamos ante una diplomacia selectiva según el interés de partido", afirmó Olona.

Macarena Olona comentó que es lógico que quienes tienen complicidades con regímenes cuestionados, eviten el contacto con líderes que representan una amenaza a sus posturas ideológicas.

"Es sorprendente que los mismos que evitan a María Corina son quienes critican regímenes y no condenan dictaduras reales", destacó Olona.