Falcao García jugará una vez más en Colombia. ¿Se despedirá de su carrera deportiva?

Desde su partida de Millonarios el pasado 2 de julio, el histórico futbolista de la selección Colombia, Radamel Falcao García, no ha vuelto a jugar de manera oficial. Tras dejar el balompié colombiano, el atacante samario se radicó en el exterior y desde aquel momento se ha dedicado a visitar varias de las instituciones en las que militó en territorio europeo.

Luego de varios meses de ausencia, se conoció que El Tigre volverá a jugar en Colombia en las próximas semanas; la noticia la dio a conocer el exjugador y referente de la Tricolor, Mario Alberto Yepes.

El excapitán del conjunto nacional dio a conocer que el atacante samario hará parte de su partido de despedida como jugador profesional, que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo en el que jugó con el Cali.

“Más que mi despedida es hacer un homenaje a personas importantes que le han aportado al fútbol colombiano (…) Allí vamos a jugar contra la selección del 2014 y yo voy a cumplir que esa selección va a jugar con Falcao”, expresó Yepes en conversación con el podcast El Corillo.

Sin duda alguna, este evento también promete ser un reconocimiento para Radamel Falcao García, que en aquel año no pudo asistir a la Copa del Mundo de Brasil debido a una lesión que lo mantuvo por seis meses fuera de las canchas.

Este homenaje organizado por Yepes también podría marcar un precedente en la carrera del atacante samario, quien no se pudo despedir de sus seguidores en Colombia tras su paso por Millonarios.

Aparte de El Tigre, Mario Alberto dio a conocer la presencia de varios jugadores, tanto colombianos como extranjeros, con los cuales tuvo la oportunidad de compartir durante su carrera como futbolista profesional.

Exjugadores como René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, David Trezeguet, Javier Saviola, Iván Hurtado, Antonio Valencia y Paulo da Silva, entre otros, harán presencia el próximo 20 de diciembre en el Pascual Guerrero.

Respecto al tema de la logística, el exdefensor manifestó que para el desarrollo de este evento deportivo cuenta con el apoyo y el aval del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.