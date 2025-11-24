Estrella para rato: Linda Caicedo renovó contrato con el Real Madrid por seis años más

Este lunes, el Real Madrid anunció que la joven estrella colombiana Linda Caicedo renovó contrato con el club durante seis años más.

Por medio de un comunicado, el conjunto merengue afirmó que la artillera colombiana amplió su contrato hasta junio de 2031.

“El Real Madrid C. F. y Linda Caicedo han acordado la ampliación del contrato de nuestra jugadora, que queda vinculada al club hasta el 30 de junio de 2031”, anunció el club español.

Desde su llegada al conjunto blanco en 2023, a la edad de 18 años, Caicedo ha jugado un total de 99 partidos en los cuales ha anotado 26 goles.

Con el equipo merengue, Linda ha ganado: el premio Golden Girl de 2023, además de ser incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

La cafetera fue reconocida también como la segunda mejor jugadora del mundo en el premio The Best en 2023.

Sobre la renovación de su contrato, la delantera de la selección Colombia afirma sentirse muy agradecida.

“Agradecida por esta linda oportunidad de seguir en este gran club. Gracias madridistas por todo el apoyo, seguiremos trabajando para llegar a lo más alto. Hala Madrid”, sentenció desde sus historias en Instagram.

Su desempeño y papel en el equipo no ha pasado por alto para nadie, ni siquiera para su entrenador quien destacó su esfuerzo.

Pau Quesada, técnico del conjunto merengue femenino, comentó al inicio de la temporada sobre la colombiana que: “Desde el primer día vi su ambición, quiere ser la mejor del mundo”.

“Pero me quedo sobre todo con su esfuerzo en la presión y el repliegue. Desde la izquierda genera muchas situaciones de uno contra uno y ahora estamos trabajando en que pueda ir hacia dentro para conectar con Bruun y permitir que Däbritz pueda descender”, agregó.