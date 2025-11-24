NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Linda Caicedo

Estrella para rato: Linda Caicedo renovó contrato con el Real Madrid por seis años más

noviembre 24, 2025
Por: Diana Pérez
Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo | Foto: EFE
Desde su llegada al conjunto blanco en 2023, a la edad de 18 años, Caicedo ha jugado un total de 99 partidos en los cuales ha anotado 26 goles.

Este lunes, el Real Madrid anunció que la joven estrella colombiana Linda Caicedo renovó contrato con el club durante seis años más.

Por medio de un comunicado, el conjunto merengue afirmó que la artillera colombiana amplió su contrato hasta junio de 2031.

“El Real Madrid C. F. y Linda Caicedo han acordado la ampliación del contrato de nuestra jugadora, que queda vinculada al club hasta el 30 de junio de 2031”, anunció el club español.

Desde su llegada al conjunto blanco en 2023, a la edad de 18 años, Caicedo ha jugado un total de 99 partidos en los cuales ha anotado 26 goles.

Con el equipo merengue, Linda ha ganado: el premio Golden Girl de 2023, además de ser incluida en el once FIFPro World11 Femenino de 2024 y en el once ideal de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

o

La cafetera fue reconocida también como la segunda mejor jugadora del mundo en el premio The Best en 2023.

Sobre la renovación de su contrato, la delantera de la selección Colombia afirma sentirse muy agradecida.

“Agradecida por esta linda oportunidad de seguir en este gran club. Gracias madridistas por todo el apoyo, seguiremos trabajando para llegar a lo más alto. Hala Madrid”, sentenció desde sus historias en Instagram.

Su desempeño y papel en el equipo no ha pasado por alto para nadie, ni siquiera para su entrenador quien destacó su esfuerzo.

Pau Quesada, técnico del conjunto merengue femenino, comentó al inicio de la temporada sobre la colombiana que: “Desde el primer día vi su ambición, quiere ser la mejor del mundo”.

“Pero me quedo sobre todo con su esfuerzo en la presión y el repliegue. Desde la izquierda genera muchas situaciones de uno contra uno y ahora estamos trabajando en que pueda ir hacia dentro para conectar con Bruun y permitir que Däbritz pueda descender”, agregó.

Temas relacionados:

Linda Caicedo

Real Madrid

Fútbol femenino

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios recientes en el Caribe de un avión B-52 difundidos por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Despliegue militar de Estados Unidos

Así fue el muy cercano sobrevuelo de un bombardero B-52 y varios FA-18 a las costas de Venezuela el día que el Cartel de los Soles fue designado terrorista

Marisol Ramos, hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, privada de libertad por el régimen de Maduro
Presos políticos

"Me da vértigo porque en Venezuela por una injusticia la gente deja de vivir": hermana de la opositora venezolana Catalina Ramos, secuestrada por el régimen madurista

Activista venezolana, Sairam Rivas | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Lo que queremos los demócratas del mundo es que se vaya Maduro y que caiga la dictadura": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA

Foto del portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. no mueve un portaviones como el Gerald Ford para hablar sobre algo”: exoficial de inteligencia advierte que está listo para un "ataque sin precedentes"

Más de Deportes

Ver más
Colombia vs. Nueva Zelanda - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia reconoce altercado con compañero por la cinta de capitán en el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda

James Rodríguez - Foto EFE
James Rodríguez

"Está en otro nivel": La impresionante jugada de James Rodríguez con la que se despidió del León de México; se fue ovacionado

Falleció Xabier Azkargorta - Foto: EFE
Fútbol

Luto en el fútbol mundial: falleció entrenador español recordado por hazaña con selección sudamericana en un Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia vs. Nueva Zelanda - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia reconoce altercado con compañero por la cinta de capitán en el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda

Foto de referencia (EFE)
Mujeres de Ataque

"Nos parece importante escuchar a las comunidades locales": Lyana Latorre, vicepresidenta de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe

Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Foto: Sputnik
Despliegue militar de Estados Unidos

Rusia reitera que apoyará a Maduro ante cualquier agresión: "Mantenemos un contacto estrecho y constante"

Luis Rubiales | Foto: EFE
Luis Rubiales

Luis Rubiales fue atacado con huevos durante la presentación de su libro en Madrid; el responsable habría sido su tío

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre