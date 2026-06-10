NTN24
Miércoles, 10 de junio de 2026
Miércoles, 10 de junio de 2026
En el estadio Azteca se jugará el primer partido del Mundial 2026 - Fotos: AFP
En el estadio Azteca se jugará el primer partido del Mundial 2026 - Fotos: AFP
Copa del Mundo

¡Termina la espera! Estos son los horarios de la jornada inaugural del Mundial de 2026 que arrancará este jueves

junio 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
Este jueves 11 de junio, en territorio mexicano, iniciará la edición 23 del certamen mundialista.

Después de tanta espera, solo quedan horas para que inicie la edición 23 de la Copa del Mundo, la primera con la presencia de 48 selecciones y con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR:

Este jueves 11 de junio, en territorio mexicano, dará inicio el certamen mundialista en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, pues allí se llevará a cabo la primera inauguración del Mundial y el primer juego del Mundial 2026.

Teniendo en cuenta el sorteo de la fase de grupos llevado a cabo a cabo por la FIFA, el grupo A será el encargado de iniciar su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Así se jugará la jornada inaugural del Mundial 2026

La primera jornada del certamen mundialista que se disputará este jueves 11 de junio y estará a carga de la anfitriona México, la cual, luego de la ceremonia inaugural, saltará al terreno de juego para medirse ante su similar de Sudáfrica.

El encuentro entre 'El Tri' y el combinado africano está programado para la 1:00 pm hora local, en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México (2:00 pm hora colombiana).

Esta será la segunda vez en la historia que estas dos selecciones se enfrentarán en el juego inaugural de un Mundial; el primero de ellos fue en Sudáfrica 2010.

Entretanto, el cierre de la primera fecha del grupo A de la Copa del Mundo estará a cargo de los combinados de Corea del Sur y República Checa, los cuales se enfrentarán en el estadio Akron, Zapopan, desde las 8:00 pm hora mexicana (9:00 pm hora colombiana).

Así se complementa la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Estadio BMO Field, Toronto. 2:00 pm
  • Estados Unidos vs Paraguay. Estadio SoFi, Inglewood. 8:00 pm

13 de junio

  • Qatar vs Suiza. Estadio Levi's, Santa Clara. 2:00 pm
  • Brasil vs. Marruecos. Estadio MetLife, East Rutherford. 17:00 h.
  • Haití vs. Escocia. Estadio Gillette, Foxborough. 20:00 h.
  • Australia vs Turquía. BC Place, Vancouver. 11:00 pm,

14 de junio

  • Alemania vs. Curazao . Estadio NRG, Houston. 12:00 h.
  • Costa de Marfil vs.Ecuador. Lincoln Financial Field, Filadelfia 3:00 p.m.
  • Países Bajos vs. Japón. Estadio AT&T, Arlington. 6:00 pm
  • Suecia vs. Túnez. Estadio BBVA, Guadalupe. 9:00 pm

15 de junio

  • España vs. Cabo Verde. Estadio Mercedes-Benz, Atlanta. 23:00 horas.
  • Bélgica vs. Egipto. Estadio Lumen Field. 14:00 horas.
  • Arabia Saudita vs. Uruguay. Hard Rock Stadium, Miami Gardens. 17:00 h.
  • Irán vs. Nueva Zelanda. Estadio SoFi. 8:00 pm

Martes, 16 de junio

  • Francia vs. Senegal. Estadio MetLife, East Rutherford. 14:00 h.
  • Irak vs. Noruega. Estadio Gillette, Foxborough. 17:00 h.
  • Argentina vs. Argelia. Estadio Arrowhead, Kansas City. 20:00 h.
    Austria vs. Jordania. Estadio Levi's, Santa Clara. 23:00 h.

Miércoles, 17 de junio

  • Portugal vs. República Democrática del Congo. Estadio NRG, Houston. 12:00 m.
  • Inglaterra vs Croacia. Estadio AT&T, Arlington. 3:00 pm
  • Ghana vs. Panamá. Campo BMO, Toronto. 6:00 pm
  • Uzbekistán vs. Colombia. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9:00 pm

Nota: Los horarios que allí se proyectan son hora de Colombia.

Temas relacionados:

Copa del Mundo

Mundial 2026

Partidos del Mundial

Ceremonia

México

Sudáfrica

República Checa

Corea del Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Traduce el inmenso desespero que hoy agobia a la campaña de Iván Cepeda": Rodrigo Lara tras orden judicial que prohíbe a De la Espriella el uso de símbolos patrios

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Diosdado Cabello está en el centro de mayoría de los casos": abogado habla de la probabilidad de extradición del número dos del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

ONU refuerza obligaciones climáticas y pide acelerar la acción global antes de la COP31

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Deportes

Ver más
Pelea entre Chile y Portugal / FOTO: EFE
Mundial 2026

No tuvo nada de amistoso: así fue la pelea entre jugadores de Portugal y Chile en el partido de preparación para el Mundial

Rafael Borré y Luis Díaz - Foto EFE
Selección Colombia

Así reaccionó Rafael Santos Borré al no haber sido incluido dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

James Rodríguez y Antonella Petro | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez le envía un mensaje a Antonella Petro y le hace una promesa tras la polémica que se armó en la despedida de la Selección

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pelea entre Chile y Portugal / FOTO: EFE
Mundial 2026

No tuvo nada de amistoso: así fue la pelea entre jugadores de Portugal y Chile en el partido de preparación para el Mundial

Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía - Foto EFE
Aerolíneas

Esta es la reconocida aerolínea de Estados Unidos que reanudará con aviones Boeing 737 MAX 8 sus vuelos a Venezuela tras ocho años

Rafael Borré y Luis Díaz - Foto EFE
Selección Colombia

Así reaccionó Rafael Santos Borré al no haber sido incluido dentro de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Calendario - Foto de referencia: Canva
Ley

Colombia tendrá un nuevo día festivo el próximo mes: Gobierno Petro firma documento que lo convierte en ley

Raúl Castro - EFE
Raúl Castro

"Se necesita un tribunal que juzgue a la dictadura cubana": diputada chilena impulsa proceso contra Raúl Castro

El senador y candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. (EFE)
Brasil

Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y pidió a Trump que declare terroristas a bandas criminales brasileñas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre