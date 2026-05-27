Falcao García se refirió a su futuro en el fútbol y en Millonarios: “Tengo el respaldo de mi familia… Hay que buscar soluciones”

Culminada la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, competencia de la que Millonarios se despidió del certamen Conmebol tras caer 1 a 2 ante OHiggins de Chile, el delantero colombiano Radamel Falcao García se refirió a su futuro deportivo.

Aunque el ‘Tigre’ dijo que este podría ser su último partido con los ‘Embajadores’ dejo ver su deseo de continuar su carrera deportiva con el conjunto capitalino, así lo expresó en zona mixta ante los medios de comunicación.

“En el momento podría ser el último (partido con Millonarios), pero no sabemos, hay que esperar e intentar”, dijo el atacante samario en el video compartido por Caracol Radio.

Dejando claro que tanto él como su familia tienen toda la intención de continuar en Millonarios, pese a los inconvenientes extradeportivos, relacionados con los impuestos al patrimonio.

“Por parte mía y de mi familia estamos con las ganas de buscar soluciones y como dije el domingo, no depende nosotros”, agregó.

Radamel Falcao García reitero que dejo ver que no es una situación que depende, ni de él, ni de su entorno familiar, ni mucho menos del club, pero es consciente que deben buscar alternativas para poder continuar su proceso con el equipo de sus amores.

“Tengo el respaldo y el apoyo de la familia, no depende ni de Millonarios ni de mí, hay que buscar soluciones, después, si se logra, bien, si no, no sabemos, hay que esperar, no hay que apresurarse”, indicó.

Aunque fue consultado por un posible retiro, el experimentado delantero dejó ver que eso no está en sus planes y que por el momento todas las partes se centrarán para evaluar el tema extradeportivo y evaluar si su continuidad es viable o no.

“No, no quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo cinco hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá, ellos están muy felices, esperar. No hay que adelantarse, ni apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se comenzará a trabajar a ver si es viable o no”, sentenció.

¿Cómo le ha ido a Falcao en Millonarios?

El delantero samario de 40 años ha disputado tres temporadas con el conjunto ‘Embajador’, con el cual acumula en su historial un total de 39 partidos entre las competencias del fútbol colombiano y los torneos Conmebol, torneos en los que suma un total de 12 goles.

Aunque su estadía en el futbol colombiano se ha visto opacada por las repetidas lesiones, el ‘Tigre’ cada vez que pisa el terreno de juego busca aportarle de manera significativa a su equipo.

Pese a su determinación, el atacante no ha logrado alcanzar su objetivo de ser campeón con Millonarios, el equipo de sus amores.

Cabe destacar que Falcao, durante el semestre 2025-II se tomó una pausa deportiva en su carrera, tiempo que destino para su familia.

Actualmente, Millonarios no vive su mejor momento, pues de las tres competencias en las que participaba, solo en una de ellas se mantiene, Copa Colombia, pues no a meterse a la recta final del fútbol colombiano y recientemente quedo eliminado de la Copa Sudamericana, tras terminar en la tercera casilla del Grupo C de la competencia con tan solo 8 puntos de 18 posibles.