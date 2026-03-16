Sin Neymar dentro de la convocatoria, Brasil dio a conocer los elegidos por Ancelotti para la fecha FIFA de marzo

Este lunes 16 de marzo, en medio de una rueda de prensa, el técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados para los juegos amistosos de la fecha FIFA de este mes.

Ancelotti sorprendió al dar la lista de elegidos para los primeros juegos de fogueo de la Canarinha en 2026, en los que enfrentará a Francia y Croacia. Pues muchos esperaban que en esta convocatoria se diera el regreso de Neymar Jr., pero no fue así.

Frente a esto, el entrenador italiano, al mando de la selección sudamericana, manifestó que el astro brasileño “tiene que seguir trabajando” y estar al 100% de cara a la cita mundialista de Norteamérica.

"¿Por qué no es llamado ahora? Porque no está al 100% y yo necesito a jugadores al 100%". Tiene que seguir trabajando, jugando, y mostrar sus cualidades y una buena condición física", dijo Carlo Ancelotti, tras la convocatoria.

VEA TAMBIÉN El Chelsea enfrenta sanción histórica por la Premier League en un caso de irregularidades en el fichaje de jugadores como Eden Hazard y Samuel Eto'o o

En ese sentido, el mensaje, por parte del técnico hacia el máximo goleador de la selección de Brasil, es muy claro: si su condición física de aquí al mes de mayo no es la mejor, definitivamente no será incluido dentro de la convocatoria mundialista.

Novedades de Canarihna para la fecha FIFA del mes de marzo

Una de las principales novedades dentro de la convocatoria del combinado brasileño es el llamado del joven delantero Endrick, quien viene desempeñando un buen trabajo con el Olympique de Lyon, equipo al que fue cedido por el Real Madrid, club dueño de sus derechos deportivos.

VEA TAMBIÉN La Confederación Asiática insiste en que la selección de Irán jugará el Mundial 2026 pese a advertencias de Trump o

Endrick, quien recibe el primer llamado de Carlo Ancelotti, se convierte en una de las alternativas en ataque para la selección de Brasil. Esto ante las bajas por lesión de Estevao del Chelsea y Rodrygo del conjunto merengue.

Otro de los que fue incluido dentro de la lista del entrenador italiano fue el delantero centro del Brentford, Igor Thiago, escuadra con la que vive un buen presente en el futbol inglés, donde ha marcado 19 tantos en lo que va de la temporada.

¿Cuándo juega Brasil?

La primera salida de la Verdeamarela en este 2026 será el próximo 26 de marzo ante su similar de Francia en Boston, Estados Unidos. Cinco días después, en Orlando, Florida se medirá ante la selección de Croacia.Florida,

Estos son los convocados de Brasil para los juegos amistosos ante Francia y Croacia

Arqueros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Bento (Al-Nassr, Arabia Saudita) y Ederson (Fenerbahçe, Turquía).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo, Brasil), Bremer (Juventus, Italia), Danilo (Flamengo, Brasil), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibáñez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Léo Pereira (Flamengo, Brasil), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo (Botafogo, Brasil), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita) y Gabriel Sara (Galatasaray, Turquía).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon, Francia), João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España) y Vinícius Júnior (Real Madrid, España).