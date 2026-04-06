NTN24
Lunes, 06 de abril de 2026
Lunes, 06 de abril de 2026
Cameron Knowles, DT de Minnesota y James Rodríguez - Fotos: AFP
Cameron Knowles, DT de Minnesota y James Rodríguez - Fotos: AFP
Minnesota

El técnico del Minnesota United entregó detalles del estado de salud de James Rodríguez

abril 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
El cuerpo médico de los Loons hace monitoreo constante al estado de salud del mediocampista cafetero.

El regreso a las canchas del futbolista colombiano James Rodríguez no ha sido el esperado; el volante ha enfrentado algunos quebrantos de salud, los cuales le han impedido estar al 100% tanto con su club, Minnesota United FC, como con la selección Colombia.

Tras el último encuentro de los Loons, su técnico Cameron Knowles entregó un nuevo parte médico del mediocampista cucuteño, quien tras el encuentro amistoso de la ‘Tricolor’ ante su similar de Francia durante la fecha FIFA tuvo que recibir atención médica en un centro clínico “debido a una afección médica” por "deshidratación severa”, según informó la Federación Colombiana de Fútbol hace unos días.

Situación de la cual ya está al tanto su club, que se encuentra haciendo un monitoreo constante del jugador, de acuerdo con la reciente información entregada por el estratega neerlandés al mando de Minnesota.

“Él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico, que está en contacto constante con él. Iremos integrándolo, a medida que los médicos lo consideren adecuado”, indicó el entrenador Knowles sobre el estado de salud del capitán de la selección Colombia.

o

El técnico de Minnesota indicó que los quebrantos de salud le han permitido al “10” de la Tricolor tener una “adaptación del todo limpia”, pero a pesar de eso dejó ver que confían en las capacidades de James Rodríguez, de quien espera se recupere al 100% y pueda reincorporarse pronto a los entrenamientos con el equipo.

“Se perdió la pretemporada, ahora esto; no ha sido del todo limpia su adaptación, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos de entrenamiento, impacto en el grupo, todo excepcional. Ha mostrado mucha humildad, es querido y respetado entre todos”, manifestó el estratega neozelandés Cameron Knowles al mando de los Loons.

“Ojalá pueda estar saludable pronto y tenerlo de vuelta con el grupo”, sentenció el técnico.

o

Cabe destacar que el pasado miércoles la Federación Colombiana de Fútbol entregó un comunicado en el cual indicó que, tras el juego ante Francia, el 10 “presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación. Espacio en el que preciso que “esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas".

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez con los Loons?

El volante y capitán de la selección Colombia se sumó a inicios del pasado mes de febrero al Minnesota, con el cual ha sido convocado en tres oportunidades desde su arribo a la Major League Soccer, pero solo en dos de ellas ha tenido la oportunidad de sumar minutos, debido a molestias físicas.

Hasta la fecha, el cucuteño suma un total de 39 minutos, 29 de ellos en el encuentro ante Vancouver y los 13 restantes ante Seattle; en ambas oportunidades arribó desde el banco.

Temas relacionados:

Minnesota

Técnico

James Rodríguez

Estado de salud

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz - Foto EFE
Selección Colombia

El último llamado antes de la gran cita: se conocen los convocados para la selección Colombia de cara a la fecha FIFA ante Croacia y Francia

c
Irán

Irán no participará en Mundial 2026, según informó el ministro de Deportes del régimen Ahmad Donyamali: FIFA pone en marcha su reglamento

Fútbol - Foto referencia Canva
Atlético de Madrid

Campeón del Mundo dejará las filas del Atlético de Madrid para sumarse a la MLS

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Ataque al régimen de Irán

Guardianes de la Revolución juran "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

Aprobada cadena perpetua para menores en El Salvador - Foto referencia: AFP
El Salvador

¿En qué consiste la polémica medida de cadena perpetua para menores de edad aprobada en El Salvador?

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

Trump advierte que destruirá plantas de energía de Irán si el régimen no abre "completamente y sin amenazas" el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas

Luis Díaz - Foto EFE
Selección Colombia

El último llamado antes de la gran cita: se conocen los convocados para la selección Colombia de cara a la fecha FIFA ante Croacia y Francia

c
Irán

Irán no participará en Mundial 2026, según informó el ministro de Deportes del régimen Ahmad Donyamali: FIFA pone en marcha su reglamento

Gustavo Petro - EFE
Francisco Barbosa

"En meses deja de ser presidente de Colombia y es un ciudadano del común que tiene que enfrentar este tipo de investigaciones": Francisco Barbosa sobre indagaciones contra Petro en EE. UU.

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado anuncia la reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas a partir de este lunes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre