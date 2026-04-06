El técnico del Minnesota United entregó detalles del estado de salud de James Rodríguez

El regreso a las canchas del futbolista colombiano James Rodríguez no ha sido el esperado; el volante ha enfrentado algunos quebrantos de salud, los cuales le han impedido estar al 100% tanto con su club, Minnesota United FC, como con la selección Colombia.

Tras el último encuentro de los Loons, su técnico Cameron Knowles entregó un nuevo parte médico del mediocampista cucuteño, quien tras el encuentro amistoso de la ‘Tricolor’ ante su similar de Francia durante la fecha FIFA tuvo que recibir atención médica en un centro clínico “debido a una afección médica” por "deshidratación severa”, según informó la Federación Colombiana de Fútbol hace unos días.

Situación de la cual ya está al tanto su club, que se encuentra haciendo un monitoreo constante del jugador, de acuerdo con la reciente información entregada por el estratega neerlandés al mando de Minnesota.

“Él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico, que está en contacto constante con él. Iremos integrándolo, a medida que los médicos lo consideren adecuado”, indicó el entrenador Knowles sobre el estado de salud del capitán de la selección Colombia.

El técnico de Minnesota indicó que los quebrantos de salud le han permitido al “10” de la Tricolor tener una “adaptación del todo limpia”, pero a pesar de eso dejó ver que confían en las capacidades de James Rodríguez, de quien espera se recupere al 100% y pueda reincorporarse pronto a los entrenamientos con el equipo.

“Se perdió la pretemporada, ahora esto; no ha sido del todo limpia su adaptación, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos de entrenamiento, impacto en el grupo, todo excepcional. Ha mostrado mucha humildad, es querido y respetado entre todos”, manifestó el estratega neozelandés Cameron Knowles al mando de los Loons.

“Ojalá pueda estar saludable pronto y tenerlo de vuelta con el grupo”, sentenció el técnico.

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Cabe destacar que el pasado miércoles la Federación Colombiana de Fútbol entregó un comunicado en el cual indicó que, tras el juego ante Francia, el 10 “presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación. Espacio en el que preciso que “esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas".

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez con los Loons?

El volante y capitán de la selección Colombia se sumó a inicios del pasado mes de febrero al Minnesota, con el cual ha sido convocado en tres oportunidades desde su arribo a la Major League Soccer, pero solo en dos de ellas ha tenido la oportunidad de sumar minutos, debido a molestias físicas.

Hasta la fecha, el cucuteño suma un total de 39 minutos, 29 de ellos en el encuentro ante Vancouver y los 13 restantes ante Seattle; en ambas oportunidades arribó desde el banco.