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Viernes, 10 de abril de 2026
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Medicamentos

Capital sudamericana será sede de importante encuentro internacional sobre tecnológicos medicamentos que redefinen el futuro del sector

abril 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Salud - Foto de referencia Canva
Salud - Foto de referencia Canva
Varios expertos de países como Colombia, Venezuela, México y Alemania harán parte del foro.

Bogotá, capital de Colombia, será sede del VII Foro Biosimilars LatAm – Colombia 2026, un encuentro internacional que reunirá a autoridades regulatorias, expertos en biotecnología y ejecutivos de la industria farmacéutica para analizar los avances, retos y perspectivas de los medicamentos biosimilares en América Latina.

Los biosimilares, cabe resaltar, son medicamentos biológicos que presentan alta similitud con otros productos biológicos previamente aprobados y que no muestran diferencias clínicamente significativas en términos de calidad, eficacia y seguridad, con los que se busca promover el desarrollo de nuevas terapias biotecnológicas más accesibles para los pacientes.

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El evento, en el que se abrirá un espacio de conversación sobre los desafíos científicos y regulatorios relacionados con el desarrollo de biosimilares, se realizará los días 22 y 23 de abril en el Hotel NH Collection Bogotá WTC Royal.

Los medicamentos biológicos, a diferencia de los fármacos tradicionales elaborados mediante síntesis química, se producen a partir de organismos vivos o células modificadas biotecnológicamente, que permiten el desarrollo de terapias avanzadas para el tratamiento de enfermedades complejas, según información citada en un comunicado de Jack Leckerman, organizadora del evento.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, por ejemplo, ha aprobado en los últimos años decenas de biosimilares, que también se han adaptado de gran manera en Europa.

Entre los participantes confirmados se encuentra Francisco Rossi Buenaventura, director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), así como expertos de Venezuela, México y Alemania, quienes abordarán temas relacionados con la regulación, la investigación clínica, la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades locales en biotecnología.

De acuerdo con estimaciones del sector, el mercado global de biosimilares ha continuado en expansión impulsado por el creciente interés en alternativas terapéuticas que contribuyen a mejorar el acceso a tratamientos biológicos y a optimizar los costos en los sistemas de salud.

Entre los temas que se abordarán en el foro destacan la actualización regulatoria de los biosimilares en Colombia, la evolución del marco normativo en América Latina, la transferencia de tecnología para fortalecer la biotecnología regional, las oportunidades de inversión en la industria farmacéutica y el análisis de experiencias internacionales sobre adopción y acceso a medicamentos biológicos.

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El encuentro reunirá a autoridades regulatorias, ejecutivos de la industria farmacéutica, investigadores, proveedores y representantes del sector salud para discutir los retos y oportunidades que enfrenta el desarrollo de terapias biotecnológicas en la región.

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