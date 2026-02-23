Venezuela y Colombia se juegan sus últimas cartas para clasificarse a la próxima Copa del Mundo Femenina Sub-20 de Polonia

Tras disputarse la tercera fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, se presentaron un par de movimientos: mientras selecciones como Brasil y Ecuador aseguraron su participación anticipada en la Copa del Mundo de la categoría, otras como Venezuela y Colombia comienzan a hacer cálculos matemáticos por un cupo al certamen mundialista que se disputará en Polonia.

En el juego válido por la jornada número tres de la competencia, la Vinotinto igualó ante la “Tri” 2 a 2, un resultado que le permitió a las ecuatorianas llegar a 7 unidades y hacerse con un cupo directo al Mundial.

Entre tanto, la selección de Venezuela sumó su segundo punto en la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20, el cual le permitió ubicarse de manera temporal en la cuarta casilla.

Con ese resultado la selección venezolana, dirigida por Ángel Hualde, mantiene la esperanza de hacerse un lugar en la Copa del Mundo de Polonia.

Por su parte, Colombia, tras un agónico empate 1 a 1 ante su similar de Paraguay, sumó su primer punto en esta instancia del certamen.

El resultado le permitió ubicarse en el quinto lugar de la tabla general de la competencia, a tan solo una unidad de la Vinotinto, que se convierte en un rival directo en sus aspiraciones mundialistas.

Colombia y Venezuela se enfrentarán el próximo miércoles 25 de febrero en un juego clave en las aspiraciones de ambos equipos.

¿Qué necesita la Venezuela para clasificarse al Mundial de Polonia?

El conjunto criollo, que en la próxima jornada se enfrentará ante la Tricolor, deberá vencer a las colombianas para mantenerse dentro de las cuatro primeras selecciones del campeonato sin necesidad de depender de otros resultados. Su última salida será frente a Brasil.

Si llega a empatar, deberá esperar que Argentina pierda o iguale ante la local Paraguay. Esto le permitiría mantenerse dentro de las clasificadas, pero muy dependiente de lo que pueda hacer en su último juego ante la Canarinha.

¿Qué necesita la Tricolor para hacerse un lugar en el certamen mundialista?

Las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua deberán buscar los tres puntos ante la Vinotinto, lo cual les permitiría sumar cuatro unidades y ascender en la tabla general del campeonato.

En caso de ser así, deberán esperar a lo que suceda entre Paraguay y Argentina. Si las albicelestes pierden o empatan, el resultado beneficiaría a las cafeteras, que dependerían de sí mismas en su último juego de la competencia, donde sí o sí solo les servirá la victoria.

Entre tanto, de llegar a empatar ante Venezuela, aunque quedaría con posibilidades, deberá esperar que las argentinas no venzan a las paraguayas y buscar el triunfo en su última salida, siempre y cuando las criollas no venzan a Brasil.

Así va la tabla general del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20

1. Brasil - 9 pts.

2. Ecuador – 7 pts.

3. Paraguay – 4 pts.

4. Venezuela – 2 pts.

5. Colombia -1 pto.

6. Argentina – 1 pto.