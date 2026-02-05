NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jhon Arias

Wolves habría aceptado la oferta de Palmeiras y la decisión final se encontraría en manos de Jhon Arias

febrero 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
Jhon Arias cerca de regresar al fútbol de Brasil, Palmeiras su destino - Foto: EFE
Jhon Arias cerca de regresar al fútbol de Brasil, Palmeiras su destino - Foto: EFE
El equipo de Río de Janeiro quedó con el camino libre, luego de que Fluminense lograra igualar su oferta enviada al conjunto inglés.

El Wolverhampton de Inglaterra habría aceptado la oferta enviada hace unos días por Palmeiras, quien busca fichar al futbolista colombiano Jhon Arias, por quien habría ofrecido una cifra de 25 millones de euros.

o

Todo indica que el conjunto paulista se quedó con el camino libre y muy cerca de poder hacerse a los servicios del extremo cafetero. Esto luego de que el Fluminense no lograra igualar la propuesta económica por Arias, durante el tiempo establecido por el equipo inglés, que venció el pasado miércoles 4 de febrero.

Pese a que el “Flu” tenía la prioridad ante el retorno del jugador cafetero al fútbol de Brasil tras haber firmado un derecho de adquisición preferente el pasado mes de julio con Wolves, parece indicar que su oferta no superó los 20 millones de euros.

En ese sentido, el equipo de la Premier habría aceptado la propuesta de Palmeiras; ahora, según la información compartida por el periodista Cesar Augusto Londoño, la decisión final estaría en manos de Jhon Arias, quien habría conversado con la presidenta del club paulista para despejar dudas sobre su retorno al balompié brasileño.

“Arias todavía tenía algunas dudas sobre volver a Brasil, pero Leila Pereira habló con el jugador y le mostró el proyecto Palmeiras. Las personas cercanas ven al jugador más propenso a aceptar”, indicó Londoño por medio de su cuenta de X.

De llegar a aceptar la propuesta, esta se convertiría en una gran oportunidad para Jhon Arias, ya que llegaría a un equipo con un buen presente, donde tendría la oportunidad de sumar más minutos y mantener un buen ritmo deportivo, lo cual le abriría la posibilidad de ser uno de los 26 elegidos por el técnico Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica.

En su paso por la Premier League, el extremo de la “Tricolor” ha disputado un total de 24 partidos, en los cuales tuvo la oportunidad de marcar en dos ocasiones y hacer una asistencia, actuaciones en las que tuvo un rendimiento de 6.4, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Temas relacionados:

Jhon Arias

Wolverhampton Wanderers

Palmeiras

Fluminense

Fútbol brasileño

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Deportes

Ver más
Novak Djokovic y Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Novak Djokovic

La divertida reacción de Novak Djokovic al enterarse que Aryna Sabalenka rompió uno de sus récords durante el Abierto de Australia

Xabi Alonso, exfutbolista y entrenador español - Foto: AFP
Xabi Alonso

¿Ya tenía decidida la destitución?: así fue el frío saludo de Florentino Pérez a Xabi Alonso en la premiación de la Supercopa de España

Real Madrid | Foto: EFE
Real Madrid

Falleció leyenda del fútbol internacional, exjugador del Real Madrid y Barcelona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Tusk, primer ministro de Polonia - Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas - Foto: AFP
ONU

Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

América Latina | Foto Canva
América Latina

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Eugenio Derbez es recordado por darle vida a ‘Burro’ en el doblaje latino de ‘Shrek’-Foto: EFE/AFP
Eugenio Derbez

Eugenio Derbez sí participará en ‘Shrek 5’: esta es la condición que puso a DreamWorks Animation

Foto redes sociales Dr. Pedro Fernández
Familiares de presos políticos

Esposa del médico Pedro Fernández, preso político del régimen venezolano, denuncia que se lo llevaron "por pensar diferente y querer ayudar a la gente"

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

Green Day | Foto: AFP
Super Bowl

Green Day fue anunciada como la banda encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026 en medio de las críticas por el show de medio tiempo de Bad Bunny

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre