Wolves habría aceptado la oferta de Palmeiras y la decisión final se encontraría en manos de Jhon Arias

El Wolverhampton de Inglaterra habría aceptado la oferta enviada hace unos días por Palmeiras, quien busca fichar al futbolista colombiano Jhon Arias, por quien habría ofrecido una cifra de 25 millones de euros.

Todo indica que el conjunto paulista se quedó con el camino libre y muy cerca de poder hacerse a los servicios del extremo cafetero. Esto luego de que el Fluminense no lograra igualar la propuesta económica por Arias, durante el tiempo establecido por el equipo inglés, que venció el pasado miércoles 4 de febrero.

Pese a que el “Flu” tenía la prioridad ante el retorno del jugador cafetero al fútbol de Brasil tras haber firmado un derecho de adquisición preferente el pasado mes de julio con Wolves, parece indicar que su oferta no superó los 20 millones de euros.

En ese sentido, el equipo de la Premier habría aceptado la propuesta de Palmeiras; ahora, según la información compartida por el periodista Cesar Augusto Londoño, la decisión final estaría en manos de Jhon Arias, quien habría conversado con la presidenta del club paulista para despejar dudas sobre su retorno al balompié brasileño.

“Arias todavía tenía algunas dudas sobre volver a Brasil, pero Leila Pereira habló con el jugador y le mostró el proyecto Palmeiras. Las personas cercanas ven al jugador más propenso a aceptar”, indicó Londoño por medio de su cuenta de X.

De llegar a aceptar la propuesta, esta se convertiría en una gran oportunidad para Jhon Arias, ya que llegaría a un equipo con un buen presente, donde tendría la oportunidad de sumar más minutos y mantener un buen ritmo deportivo, lo cual le abriría la posibilidad de ser uno de los 26 elegidos por el técnico Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica.

En su paso por la Premier League, el extremo de la “Tricolor” ha disputado un total de 24 partidos, en los cuales tuvo la oportunidad de marcar en dos ocasiones y hacer una asistencia, actuaciones en las que tuvo un rendimiento de 6.4, según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.