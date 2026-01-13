NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Estados Unidos e Irán

"La ayuda está en camino": Trump les pide a los manifestantes que sigan protestando y tomen control de las instituciones en Irán

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Trump, además, pidió a los manifestantes que "guarden los nombres de los asesinos y abusadores” en medio de las protestas en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que los iraníes deberían continuar las protestas a nivel nacional y tomar el control de las instituciones del país. Además afirmó que una “ayuda” está en “camino”.

"Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump, además, pidió a los manifestantes que "guarden los nombres de los asesinos y abusadores” en medio de las protestas en Irán y sentenció que estas personas “pagarán un alto precio".

"He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se detenga la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino”, mencionó.

Trump, quien ha amenazado repetidamente a Irán con una intervención militar, firmó el mensaje con la sigla MIGA que varios analistas han traducido como una reducción de la frase “Hagamos que Irán vuelva a ser grande”.

El presidente no especificó en qué forma se concretaría la "ayuda" prometida, en un mensaje que pareció respaldar el derrocamiento del gobierno de la República Islámica, lo que marca un cambio en la postura estadounidense con respecto al día anterior.

El lunes, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, declaró a la prensa que el canal diplomático con Teherán seguía abierto, y afirmó que Irán estaba adoptando un "tono muy diferente" en conversaciones privadas con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

Trump también anunció el lunes un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán, lo que aumenta la presión, ya que un grupo de derechos humanos estima que la represión ha causado la muerte de al menos 648 personas.

