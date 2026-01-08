NTN24
Jueves, 08 de enero de 2026
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, conversó con su homólogo del Perú: el tema principal fue la transición política

enero 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
González conversó con Jose Jerí, con quien trataron temas relacionados con la actual situación del territorio sudamericano, de Venezuela y la “transición democrática".

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, el presidente democrático de Venezuela, Edmundo González, ha comenzado a establecer conversaciones con mandatarios de la región.

o

El primer diálogo se ha establecido por el jefe de Estado del Perú, José Jerí, con quien trataron temas relacionados con la actual situación del territorio sudamericano, de Venezuela y la “transición democrática” de la nación caribeña.

“Nuestra región requiere de unión. Y en ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática”, expresó por medio de su cuenta de X González Urrutia.

Tanto para Edmundo como para Jerí es importante hacer respetar la voluntad expresada por el pueblo venezolano durante los comicios electores del año 2024 que dieron como vencedor a González.

“Una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas”, indicó el presidente democrático de Venezuela.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, tras derrocar al dictador Nicolás Maduro, insiste en que ellos llevarán a cabo la administración de la nación caribeña y del petróleo, esto mientras se establece una transición democrática estable y duradera.

Acciones para las cuales Trump ya designó a las personas de su administración que dijo que “estarán a cargo” de Venezuela.

Los elegidos por el mandatario estadounidense fueron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

o

"Hay muchos detalles operativos que no se pueden discutir públicamente, obviamente, por razones obvias. Así que, a medida que avancemos, describiremos nuestro proceso, que es un proceso triple en Venezuela”, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, el pasado miércoles, sobre el trabajo que comenzarán a desarrollar en territorio venezolano.

