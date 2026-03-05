NTN24
Shakira

Shakira rompe en llanto en medio de uno de sus conciertos en México

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
La cantante colombiana llenó el Estadio GNP Seguros durante 13 fechas seguidas, una hazaña que pocos artistas internacionales han logrado en la CDMX.

La cantante colombiana Shakira rompió en llanto en medio de una de sus presentaciones en México como parte del cierre de su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran”.

A través de un video compartido en redes sociales, se observa a la cantante visiblemente conmovida, limpiándose las lágrimas mientras agradece al público por acompañarla durante sus presentaciones.

La publicación no pasó desapercibida por los seguidores de la artista, quienes aseguraron que era producto de la emoción al culminar su gira.

La cantante colombiana llenó el Estadio GNP Seguros durante 13 fechas seguidas, una hazaña que pocos artistas internacionales han logrado en la CDMX.

Cada noche, miles de fanáticos cantaron sus grandes éxitos, desde clásicos de los 90 hasta sus últimos lanzamientos.
Sus shows fueron una mezcla de coreografías y una narrativa emocional que reflejaba el concepto de su tour: “el empoderamiento femenino”.

o

Con esta última presentación, Shakira batió récords de asistencia en el Estadio GNP Seguros y consolidó su conexión con el público mexicano.

Cabe destacar que la intéprete de 'Ojos Así' ha superado un nuevo récord tras su última presentación en México con el concierto gratuito que organizó el gobierno local.

El evento, que se llevó a cabo este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, rompió barreras y logró reunir a un número importante de personas que no pararon de entonar los mejores éxitos musicales de la colombiana.

Con su concierto, Shakira logró reunir a 400 mil asistentes, una cifra que supera a la que consiguieron 'Los Fabulosos Cadillacs' en junio de 2023 cuando reunieron a 300 mil personas en el Zócalo.

La histórica cifra la dio a conocer Clara Brugada, jefa de gobierno, quien resaltó que el espectáculo se pudo observar desde varios puntos de la capital mexicana.

Los 400 mil asistentes pudieron bailar y cantar algunos clásicos de la colombiana como: "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Don't Bother" y "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

Temas relacionados:

Shakira

Concierto

Música

México

Video

