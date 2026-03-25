Este es el país que triplica sus reservas de oro, marcando un récord histórico y fortaleciendo su estabilidad financiera

De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR), las reservas de oro de El Salvador aumentaron casi tres veces el último año y su alza fue de aproximadamente 227 millones entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

En los registros se muestra que el saldo subió de 1225.02 millones de dólares en febrero a 151.25 millones de dólares en agosto, con variaciones cada mes.

Prosiguió con un avance importante en el pasado mes de septiembre, cuando las reservas superaron los 200 millones de dólares y en diciembre el saldo ya se ubicaba en 250.31 millones de dólares.

De ese modo, el BCR destacó que “la compra de oro fortalece la posición financiera del país y contribuye a una mayor estabilidad ante fluctuaciones en los mercados internacionales”.

En ese contexto, en enero de 2026 el crecimiento se sostuvo y creció a 225.79 millones de dólares y en febrero se registró un nivel aún más alto.

Cabe resaltar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) organismo con el que El Salvador firmó un millonario acuerdo financiero el año pasado, resaltó que el país latinoamericano ha logrado avances en la reconstrucción de sus reservas internacionales.

“El compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento y el propuesto para 2026 recientemente aprobado, es consistente con una nueva reducción del déficit”, expresó.

Asimismo, aclaró que “estos esfuerzos están respaldando la acumulación de reservas y una reducción del endeudamiento interno conforme a las metas programadas”, enfatizaron.

Finalmente, la organización financiera sugirió adoptar medidas como el incremento de los encajes legales y el fortalecimiento de las reservas de liquidez bancaria, con el objetivo de reforzar la solidez del sistema financiero y mantener su estabilidad.