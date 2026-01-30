"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

En el marco del Hay Festival Cartagena 2026, el programa La Noche de NTN24 entrevistó a Fernando Arancón, director del medio de análisis geopolítico e internacional "El Orden Mundial (EOM)", quien analizó el deseo del presidente estadunidense Donald Trump sobre Groenlandia, así como la actualidad internacional.

“Hay una pequeña teoría, no sé hasta qué punto es cierta. Intuyo que quizá algo de esto hay, que Trump tiene tanta obsesión con Groenlandia porque lo ve muy grande en un mapa de Mercator”, comentó.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado habla en el "Hay Festival Cartagena 2026" de la situación en Venezuela o

Y añadió: “Si pensamos cómo piensa Trump de que grande es igual de importante (...) a lo mejor todo el tema de Groenlandia se resuelve enseñándole un mapa un poco más correcto en cuanto a las proporciones de Groenlandia y a lo mejor se encapricha con África porque de repente lo pasa a ver más grande”.

Por otro lado, Arancón indicó que “la mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza”, es decir, que “entiende el mundo como fuertes y débiles.

“Los fuertes dominan a los débiles y, por tanto, los países que son fuertes deben tener un papel de mayor protagonismo frente a los débiles”, argumentó.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión o

Arancón también abordó el tema de competencia por los semiconductores que hoy define el nuevo orden militar y económico. “La doctrina de defensa en el mundo quedó replanteada porque ya la supremacía militar no está basada en el número de tanques, sino en la velocidad del procesamiento”, comentó.

El orden Mundial presentó su libro “Las fuerzas que mueven el mundo”, una obra que muestra la geopolítica y la economía global en mapas e infografías.