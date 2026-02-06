NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Donald Trump

El presidente Donald Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE.UU. / Carne argentina - Fotos: EFE
De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta medida busca combatir el alza de los precios de este alimento clave de la canasta de productos.

Este viernes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite el aumento de importaciones de carne de res argentina a Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, esta medida busca combatir el alza de los precios de este alimento clave de la canasta de productos.

La orden del ejecutivo eleva a 80.000 toneladas métricas la cuota de carne de res permitida en Estados Unidos bajo un trato arancelario preferencial.

De acuerdo con el documento firmado por Trump, esto aplica a recortes magros de carne de res, que se mezclan con recortes más grasos para elaborar productos de carne picada como las hamburguesas.

El decreto presidencial señala que los costos han venido aumentando por diversas razones, como la sequía y la disminución de importaciones desde México debido a una plaga que afecta sus rebaños.

Los precios de la carne de res y de ternera subieron un 16,4% respecto al año anterior en diciembre de 2025, según datos del gobierno, y se prevé que sigan aumentando, ya que el tamaño de los rebaños de reses se mantiene en su nivel más bajo en décadas.

El costo de la carne picada también subió a un promedio de alrededor de 6,70 dólares por libra en diciembre (1 libra = 0,45 kg), el más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a registrar esos costos.

Trump advirtió en noviembre de 2025 que había pedido al Departamento de Justicia que investigara a la industria empacadora por los altos precios de la carne de res.

¿Por qué se dice que la carne argentina es la mejor del mundo?

La fama de la carne argentina como la "mejor del mundo" no es solo una cuestión de orgullo nacional, sino el resultado de una combinación única de geografía, genética y métodos de crianza tradicionales.

A diferencia de otros países que utilizan corrales de engorde (feedlots), gran parte del ganado argentino se cría en ganadería extensiva.

Las vastas llanuras de la Pampa permiten que el ganado camine libremente, lo que favorece el desarrollo de una carne más magra y con una textura superior.

