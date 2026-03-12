NTN24
Petróleo

Precios del petróleo se disparan tras anuncio del régimen de Irán sobre el estrecho de Ormuz

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Los precios del petróleo se dispararon este jueves por encima de los 100 dólares y las bolsas ampliaron sus pérdidas después de que el nuevo líder supremo de Irán ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent del Mar del Norte, el contrato de referencia internacional, alcanzó en la jornada un máximo de 101,59 dólares por barril, una cifra que no se veía desde 2022.

El Brent acumula una subida de alrededor del 38% desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán hace 13 días.

Entretanto, las bolsas europeas a cerraron la sesión a la baja. Madrid retrocedió un 1,22%, París y Milán perdieron un 0,71%, Londres cedió un 0,47% y Fráncfort un 0,21%.

Este mismo jueves, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció que celebrará una sesión extraordinaria el 18 y el 19 de marzo para examinar las repercusiones de la situación de Oriente Medio en el transporte naval, "en particular en el estrecho de Ormuz".

"La sesión extraordinaria ha sido convocada a petición de varios miembros del consejo", precisó la agencia de la ONU encargada de la seguridad del sector marítimo.

El miércoles, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, anunciaron su decisión de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud por la falta de suministro.

Sin embargo, el anuncio no tuvo ningún impacto significativo en la trayectoria de precios del crudo.

"La liberación de reservas por parte de la AIE equivale a apuntar con una manguera de jardín hacia el incendio de una refinería", dijo el experto Stephen Innes.

"El mercado cede brevemente y luego vuelve de inmediato a la valoración del verdadero problema", asegura el analista.

Además, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, pidió este jueves que se mantenga cerrado el estrecho de Ormuz.

