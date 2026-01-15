NTN24
Expertos dicen cómo convertir propósitos deportivos y de bienestar en hábitos reales en 2026

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Mantener una rutina regular no solo fortalece el sistema cardiovascular, muscular y óseo, sino que también tiene un impacto directo en la salud mental.

Los propósitos deportivos y de bienestar son una constante al iniciar un nuevo año y varios los consideran oportunidades para plantearse nuevos comienzos que les permitan transformar esas aspiraciones en acciones concretas.

El bienestar físico y mental, entretanto, se ha convertido en tendencia durante los últimos años y cada vez son más los jóvenes que contagian a las demás generaciones con prácticas positivas.

Convertir la motivación inicial en un hábito sostenible, sin embargo, continúa siendo uno de los mayores retos en temporadas en las que las ocupaciones u otro tipo de prácticas podrían llegar a anteponerse.

Un análisis difundido por el Foro Económico Mundial muestra que la clave para crear buenos hábitos es un cambio de comportamiento gradual y constante. Ese enfoque, a nivel general, genera mayores niveles de logro y menores tasas de abandono, según el estudio.

En cuanto a las metas de bienestar y actividad física se refiere, Jossy Stiven Celis, profesional en Cultura Física y Deporte de Decathlon, sugiere que el primer paso para lograr los propósitos planteados es entender que el ejercicio no debe verse como una obligación temporal, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida.

Estas son cinco recomendaciones que expone el experto para quienes quieren "empezar a moverse más" y no saben por dónde iniciar:

  1. Comenzar con sesiones cortas: Reduce la frustración y el riesgo de abandono. Es mejor crear el hábito primero y luego aumentar la intensidad.
  2. Escoger una actividad que se disfrute: La motivación sostenible nace del placer, no de la obligación, de acuerdo con Celis. "Cuando una persona disfruta lo que hace, la constancia aparece de forma natural".
  3. Definir un objetivo personal y realista: Para el profesional es importante tener en cuenta que no todos entrenan por las mismas razones, por lo que tener claridad sobre el 'para qué' aumenta el compromiso.
  4. Agendar el ejercicio: Tratar el entrenamiento como una cita inamovible ayuda a integrarlo en la rutina diaria.
  5. Buscar acompañamiento: Entrenar con alguien o utilizar aplicaciones y compañía virtual aumenta la responsabilidad y reduce el abandono temprano.

Es importante mencionar que mantener una rutina regular no solo fortalece el sistema cardiovascular, muscular y óseo, sino que también tiene un impacto directo en la salud mental, pues mejora la calidad del sueño, aumenta la energía diaria y refuerza la autoestima, según los expertos.

El ejercicio actúa como un regulador emocional natural, ya que reduce el estrés, mejora la concentración y ayuda a manejar la ansiedad.

El experto también recomienda 5 datos clave para mantener los objetivos y cumplir con las metas durante todo el año, "sin fallar en el intento":

  1. Dividir objetivos grandes en metas pequeñas: "Las metas cortas generan logros frecuentes y mantienen el entusiasmo".
  2. Variar los entrenamientos: Es una práctica que evita la monotonía y mantiene el interés activo.
  3. Registrar avances: Ver el progreso refuerza la motivación y demuestra que el esfuerzo vale la pena, dice Celis.
  4. Celebrar la constancia: El hábito termina siendo más importante que el resultado estético.
  5. Recordar el propósito inicial: Conectar con el motivo personal ayuda a seguir incluso en días que puede parecer complicado.
Finalmente, el experto destaca el papel del equipamiento adecuado como un aliado no menor para alcanzar los objetivos deportivos. Contar con calzado, ropa técnica y accesorios apropiados no solo protege el cuerpo, sino que mejora la experiencia y facilita la continuidad del hábito.

