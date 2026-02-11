NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Rusia anuncia que evacuará sus ciudadanos de Cuba y que suspenderá las operaciones aéreas a la isla tras crisis por el combustible

febrero 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana - Foto AFP
El régimen cubano había advertido a las aerolíneas internacionales que a partir del martes ya no habría combustible para aviones disponibles en el país.

Rusia planea sacar a sus turistas de Cuba en los próximos días y luego suspender todos los vuelos hasta que se alivie la escasez de combustible para aviones, dijo el miércoles la Agencia Federal de Transporte Aéreo en Rusia (FAVT), conocida como Rosaviatsia.

Según la autoridad, las aerolíneas Rossiya, parte del grupo Aeroflot, y Severny Veter (Nordwind) solo operarán vuelos de pasajeros para repatriar a los turistas de Cuba.

La medida, según han anunciado ambas aerolíneas en comunicados individuales, entrará en vigor desde este jueves.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado al régimen cubano como "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha afirmado que la isla, con una dictadura comunista, ya no recibirá petróleo de Venezuela.

Washington ha amenazado además con imponer aranceles a otros proveedores, como México si continúa enviando combustible a Cuba.

El propio régimen cubano, cabe resaltar, había advertido a las aerolíneas internacionales que a partir del martes ya no habría combustible para aviones disponibles en el país.

El Ministerio de Economía ruso, entretanto, aconsejó el miércoles a los turistas que suspendieran todos los viajes a Cuba hasta que la situación se normalice y pidió a los operadores turísticos rusos no realizar ventas.

A la crisis de combustible se sumó el anuncio de Guatemala acerca de que dará por finalizado de manera progresiva en el transcurso del año un acuerdo con el régimen cubano por el que cientos de médicos de la isla dispensan atención a la población del país centroamericano.

Dos semanas atrás, cabe resaltar, tuvo lugar la firma de un acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos en medio de las presiones del presidente Trump contra diversos países para que rompan relaciones con el régimen cubano.

Washington, a su vez, ha ampliado recientemente la política de restricción de visas a funcionarios cubanos que, se presume, están vinculados a un programa laboral que envía trabajadores del país al extranjero.

Además, ha cuestionado a México, no solo por los envíos de petróleo que realizan a la isla, sino por su propio programa para enviar médicos, que permanecen interrumpidos desde mediados de enero ante la amenaza de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos.

Bahamas anunció anteriormente que se preparaba para cancelar contratos con profesionales de la salud de Cuba tras conversaciones con el Gobierno Trump.

