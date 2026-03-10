NTN24
Cine

Actriz de 'Pulp Fiction' acusó a Quentin Tarantino de ser "racista" y "desagradable"; el cineasta respondió a las acusaciones: "espero que haya valido la pena por faltarme el respeto"

marzo 10, 2026
Por: Diana Pérez
Rosanna Arquette y Quentin Tarantino | Foto: EFE
Rosanna Arquette y Quentin Tarantino | Foto: EFE
Quentin Tarantino no se guardo nada y respondió a las declaraciones de la actriz a quien acusó de "faltarle al respeto" por razones "bastante cínicas".

El mundo del entretenimiento es sacudido por un nuevo escándalo en el que los principales involucrados hacen parte de la exitosa y famosa película 'Pulp Fiction'.

La actriz Rosanna Arquette, quien participó en la famosa cinta dirigida por Quentin Tarantino, acusó al cineasta de ser "racista" y "desagradable".

Arquette que tuvo un pequeño papel en el filme habló con The Sunday Times sobre su participación y aunque destacó buenas cosas del proyecto, no pudo decir lo mismo del director.

La actriz señaló en la entrevista que "personalmente, estoy harta de escuchar 'la palabra que empieza con N'. Lo odio, y no soporto que a Tarantino le hayan dado esa licencia para salirse con la suya".

Y la artista puntualizó, en la conversación recogida por la revista Variety: "eso no es arte: es racista y desagradable".

Sin embargo, la polémica no quedó ahí, ya que Quentin Tarantino respondió a las declaraciones de la actriz a quien acusó de "faltarle al respeto" por razones "bastante cínicas".

En una carta abierta, el cineasta apuntó contra Aquette y comentó "espero que la publicación que estás recibiendo de 132 medios escribiendo tu nombre y publicando tu foto haya valido la pena por faltarme el respeto a mí y a una película de la que recuerdo perfectamente que estabas encantada de formar parte".

Además, cuestionó el pensamiento de la artista diciendo: "¿De verdad piensas así ahora? Es posible. Pero después de que te di un trabajo, y aceptaste el dinero, que ahora lo desprecies por lo que sospecho son razones bastante cínicas, demuestra una falta de clase, por no decir honor".

