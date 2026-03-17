Acordeonero Juancho de la Espriella fue hospitalizado en Bogotá y está a la espera de intervención quirúrgica

El reconocido acordeonero de vallenato Juancho de la Espriella causa preocupación tras ser hospitalizado en las últimas horas.

Según se conoció el compañero del cantante Silvestre Dangond fue hospitalizado en Bogotá tras presentar unas molestias de salud.

El músico habría presentado síntomas relacionados al cálculo renal al llegar a Colombia tras el sold out que hizo junto a Dangond en seis ciudades de Estados Unidos. Ahora, el acordeonero se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica para la extracción de un cálculo.

Su mánager, Dolly Cáliz, conversó con el medio El Tiempo y entregó detalles sobre el estado del artista.

Cáliz afirmó que "él está bien, está estable. Simplemente se le presentaron unos dolores; resultó siendo cálculo renal".

"Ahorita mismo está en la clínica pendiente de procedimiento quirúrgico para extraerle el cálculo renal", añadió.

Por su parte, la disquera que lo representa Sony Music emitió un comunicado, al que tuvo acceso la revista Vea, en el que aclaró la situación.

"El acordeonero colombiano Juancho De La Espriella se encuentra actualmente bajo observación médica en una clínica de Bogotá, luego de presentar molestias de salud tras su reciente regreso de la gira que realizó junto a Silvestre Dangond en Estados Unidos", acotó la disquera.

Además, Sony también comentó que "Después de su llegada al país, el artista presentó algunos síntomas asociados a un cálculo renal, por lo que fue valorado por especialistas que recomendaron su hospitalización preventiva".

Por lo que, como parte de su tratamiento, en los próximos días "se le realizará un procedimiento médico para la extracción del cálculo".

El comunicado finaliza diciendo: "De acuerdo con el equipo médico que lo acompaña, el procedimiento es de rutina y Juancho se encuentra estable, de buen ánimo y rodeado de su familia, siguiendo las indicaciones de los especialistas".

Juancho de la Espriella y Silvestre Dangond tienen previsto tocar en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo 15 de mayo como parte de su gira "El Baile de Todos".