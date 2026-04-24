Entre Michael Jackson, adrenalina y comida: así se celebra el Día del Niño en Colombia

Este sábado 25 de abril se celebra el Día del Niño en Colombia, una jornada creada que históricamente para erradicar el trabajo y el maltrato infantil al que eran sometidos muchos infantes en el siglo XIX y XX.

Pese a que, a nivel internacional, de acuerdo con la ONU, el Día del Niño es el 20 de noviembre, en Colombia se institucionalizó desde en 2001 con la Ley 724 que sería el último sábado del mes de abril.

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"Por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación y se dictan otras disposiciones. Establézcase el Día Nacional de la Niñez y la Recreación, el cual se celebrará el último día sábado del mes de abril de cada año", dice la Ley 724 de 2001.

¿Dónde celebrar el Día del Niño en Colombia?

Cine con sabor a celebración

El Día del Niño en Colombia coincide este año con el estreno de 'Michael', la película biográfica sobre el rey del pop, Michael Jackson, que retrata la vida del cantante desde sus inicios hasta su trágico fallecimiento en 2009.

La crítica ha destacado el asombroso parecido físico de Jaafar Jackson —sobrino de Michael— y su habilidad para replicar los icónicos movimientos de su tío.

'Michael' fue concebida y producida para formatos como IMAX, Dolby Cinema y 4DX, que actualmente están disponibles en el país en Cine Colombia. La película estará disponible en 141 salas de Cine Colombia a nivel nacional, de las cuales será proyectada en 5 salas IMAX, 11 salas con sonido Dolby Cinema, 10 salas 4DX y 115 formatos tradicionales.

La fecha coincide además con la presencia en cartelera de 'Super Mario Galaxy: La película', una de las opciones favoritas para el público infantil, y con el Día Mundial del Perro Caliente, por lo que Cine Colombia también, durante el viernes 24 y sábado 25 de abril de 2026, ofrecerá un 2x1 para el que es uno de los alimentos más icónicos del entretenimiento.

Adrenalina en familia

En Colombia es habitual que en planes de cine se incluya, en ocasiones, experiencias de adrenalina con la visita, por ejemplo, a uno de los parques de diversión más atractivos de Sudamérica: Salitre Mágico, ubicado en Bogotá.

Y es que el Día del Niño se ha transformado también a lo largo de los años en una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares.

Espacios como los parques de diversiones permiten que padres e hijos compartan distintas experiencias en las que la emoción de una primera vez —como subir a una atracción extrema— se convierte en un recuerdo familiar significativo.

Es importante mencionar que, como parte de esta conmemoración, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con Salitre Mágico, facilitará el acceso de más de 5.000 niños de colegios públicos de Bogotá, muchos de los que visitarán el parque por primera vez.

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A los planes de cine, adrenalina y comida, también pueden sumarse otro tipo de experiencias en el país como visitas a parques naturales, museos, centros de recreación o centros comerciales en los que los niños pueden disfrutar de la que es considerada por muchos como una de las mejores etapas de la vida.