NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El cantante español Julio Iglesias - AFP
El cantante español Julio Iglesias - AFP
El medio de comunicación Hola! dialogó con el artista y obtuvo en exclusiva sus primeras declaraciones sobre el caso.

El cantante español Julio Iglesias, quien conquistó a miles de seguidores en todo el mundo con su talento, atraviesa un duro momento en plena vejez por acusaciones de graves delitos sexuales de dos exempleadas suyas.

El artista de 82 años, quien hasta hace unos días vivía alejado de la palestra pública en sus mansiones en el Caribe, vio alterada su paz esta semana cuando se conoció una investigación periodística con dichos señalamientos.

o

Las demandantes, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, alegan haber sufrido abusos sexuales, así como de otro tipo cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, según Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional.

Dichas organizaciones indicaron que una demanda presentada ante la Fiscalía de España el 5 de enero describía presuntos actos que podrían considerarse "un delito de trata de seres humanos con fines de trabajos forzados" y "delitos contra la libertad sexual".

Aunque el cantante no ha realizado comentarios públicos desde que se conoció la investigación conjunta del periódico español elDiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univisión, sí se supo que el medio de entretenimiento Hola! dialogó con Iglesias por teléfono y dijo que la verdad saldría a la luz y todo se aclararía, aunque no proporcionó citas directas del diálogo.

o

Por otro lado, el medio de comunicación escribió que el artista y su equipo legal están preparando su defensa para llegar al fondo del asunto y que no queden dudas al respecto.

Hola!, que afirmó haber obtenido la entrevista exclusiva gracias a una amistad de años con el cantante, añadió que su entorno ha negado las acusaciones en privado y está conmocionado.

Julio Iglesias, conocido por canciones como “Con la misma piedra” o “De niña a mujer”, es considerado uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos durante una carrera que abarca décadas.

Temas relacionados:

Celebridades

Julio Iglesias

Cantante

Abusos

Demanda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Sebastián Ayala, cantante de música popular colombiana, se accidentó / FOTO: Captura de video
Colombia

Un día después de la muerte de Yeison Jiménez, otro cantante colombiano sufrió aparatoso accidente de tránsito

Yeison Jiménez tras su fallecimiento
Colombia

"Voy a pensar que estás de gira": el desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Sarah Dzafce | Foto: EFE
Finlandia

Miss Finlandia fue destituida de su título tras publicar polémica fotografía con gestos racistas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sebastián Ayala, cantante de música popular colombiana, se accidentó / FOTO: Captura de video
Colombia

Un día después de la muerte de Yeison Jiménez, otro cantante colombiano sufrió aparatoso accidente de tránsito

Ataque de EE. UU./ Donald Trump - Fotos EFE
Clan del Golfo

"Debemos estar muy expectantes": analista en seguridad prevé operaciones de EE. UU. en Colombia tras designación al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera

Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan que Argentina, Paraguay y Uruguay no tendrían cupo asegurado al Mundial de 2030 pese a ser anfitriones

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei promulgó ley con la que busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los "dólares debajo del colchón"

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Fotos: EFE
Embajada

Embajador de Colombia en EE. UU. envió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que exige “respeto” tras declaraciones de Trump hacia Petro

Donald Trump - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump asegura que no necesita del Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo ataques en Venezuela: "Solo espero que no lo filtren"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre