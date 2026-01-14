El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

El cantante español Julio Iglesias, quien conquistó a miles de seguidores en todo el mundo con su talento, atraviesa un duro momento en plena vejez por acusaciones de graves delitos sexuales de dos exempleadas suyas.

El artista de 82 años, quien hasta hace unos días vivía alejado de la palestra pública en sus mansiones en el Caribe, vio alterada su paz esta semana cuando se conoció una investigación periodística con dichos señalamientos.

Las demandantes, una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta, alegan haber sufrido abusos sexuales, así como de otro tipo cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, según Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional.

Dichas organizaciones indicaron que una demanda presentada ante la Fiscalía de España el 5 de enero describía presuntos actos que podrían considerarse "un delito de trata de seres humanos con fines de trabajos forzados" y "delitos contra la libertad sexual".

Aunque el cantante no ha realizado comentarios públicos desde que se conoció la investigación conjunta del periódico español elDiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univisión, sí se supo que el medio de entretenimiento Hola! dialogó con Iglesias por teléfono y dijo que la verdad saldría a la luz y todo se aclararía, aunque no proporcionó citas directas del diálogo.

Por otro lado, el medio de comunicación escribió que el artista y su equipo legal están preparando su defensa para llegar al fondo del asunto y que no queden dudas al respecto.

Hola!, que afirmó haber obtenido la entrevista exclusiva gracias a una amistad de años con el cantante, añadió que su entorno ha negado las acusaciones en privado y está conmocionado.

Julio Iglesias, conocido por canciones como “Con la misma piedra” o “De niña a mujer”, es considerado uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos durante una carrera que abarca décadas.