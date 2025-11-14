Así se vivió inesperado beso de hombres que integran aclamado dúo sudamericano con el que celebraron su victoria en los Latin Grammy

El dúo de hip hop argentino Ca7riel & Paco Amoroso ganó cinco estatuillas durante la ceremonia de los premios Latin Grammy llevados a cabo este 13 de noviembre en Las Vegas.

Tras su victoria, los artistas celebraron el momento con un apasionado beso que quedó registrado en varios videos que rondan las redes sociales.

El hecho ocurrió durante su discurso de agradecimiento cuando Paco Amoroso expresó su cariño y gratitud hacia Ca7riel.

“La historia más importante acá es que nos conocemos desde que tenemos 6 años. Todo esto no fue pensado, paso. Yo le quiero decir a Ca7riel que es mi amigo, que lo amo”, dijo, antes de que Ca7riel lo sorprendiera con un apasionado beso en backstage.

El sorpresivo beso causó todo tipo de reacciones e incluso se convirtió en uno de los momentos más llamativos de la noche.

Posteriormente, el dúo anunció que los premios tendrán un nuevo fin: serán fundidos para convertirlos en una cadena.

"Los vamos a derretir y nos vamos a hacer una cadena", dijo a los periodistas Paco Amoroso sosteniendo tres de los cinco gramófonos que ganaron en la mayor fiesta de la música.

Ante la insistencia de los medios, el cantante de 31 años reiteró que las estatuillas cobrarían una nueva forma: "Una cadena que me voy a poner en el cogote".

El extravagante dúo, una de las revelaciones de la música hispana del año y conocidos por su puesta en escena kitsch, llegaron con diez nominaciones y compitieron con Bad Bunny en las tres principales categorías de la edición número 26 de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

Bad Bunny, la principal voz latina del momento, capitalizó cinco de sus 12 nominaciones, incluyendo la codiciada estatuilla al álbum del año que fue para "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".