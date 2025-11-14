NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Grammy Latino

Estos son los venezolanos que triunfaron en los Latin Grammy: 'Veneka' se impuso como Mejor Interpretación Electrónica Latina

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Rawayana - Foto AFP
Rawayana - Foto AFP
La animadora Erika De La Vega fue encargada de dar el discurso por parte de Rawayana.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

Gustavo Dudamel, Rawayana, Akapellah y Daniela Padrón se han alzado como los triufadores venezolanos en la gala no televisada en la 26ª edición de los Latin Grammy 2025.

Rawayana y Akapellah ganaron en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, por "Veneka".

o

La presentadora Erika De La Vega fue encargada de subir a recibir el premio junto a Rawayana y a Akapellah, con una canción que se ha vuelto un símbolo para el país.

"Quiero agradecerle a la Academia por haber reconocido a Rawayana y a Akapellah porque en esta canción... transformaron con mucha magia una palabra peyorativa en un símbolo de resiliencia y de fortaleza. Gracias a las mujeres venezolanas que con su ejemplo nos enseñan que la dignidad no se negocia y que nunca, nunca nos rendimos."

"Las palabras sabemos que pueden dividir y pueden sanar, y nosotros hoy elegimos sanar, elegimos amar y elegimos honrar lo que somos. Gracias a las mujeres venezolanas que con su ejemplo nos enseñan que la dignidad no se negocia y que nunca, nunca nos rendimos. Este premio es de ustedes. ¡Qué viva Venezuela y qué viva la mujer venezolana!”.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ganó el Latin Grammy en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea junto con la compositora Gabriela Ortiz por “Revolución Diamantina”.

La violinista venezolana Daniela Padrón, junto con la agrupación Kerreke, obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Folklórico por Joropango, proyecto que fusiona el joropo y el huapango en una misma esencia latinoamericana.

"Lo que más me conmueve es sentir que la gente ha hecho suyo este proyecto. Joropango es una celebración de nuestra identidad", expresó Padrón.

Pero además "Aguacero", canción de Luis Enrique junto a los venezolanos de C4TRIO ganó el LatinGrammy como Mejor Canción Raíces.

Luis Enrique dio las gracias a Fernando Osorio (@ferosoriomusicoficial ), Rodner Padilla (@rodpadillabass ) "por ser parte de esta composición y a todos los que nos apoyaron. Este éxito es para ustedes!".

Temas relacionados:

Grammy Latino

Premio

Música

Rawayana

Gustavo Dudamel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las tres tiranías trogloditas totalitarias de los tres piratas del Caribe": Tuto Quiroga desde el X Diálogo Presidencial del Grupo IDEA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El objetivo es crear un narcoestado en Colombia; ya lo lograron en Venezuela": Andrés Pastrana sobre red mundial del tráfico de drogas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Álvaro Uribe advierte que Colombia podría ser blanco de bombardeos por "albergar terroristas" y la cercanía de Petro con el régimen de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Necesita Ecuador una nueva Constitución o que se cumpla la actual?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Laura Pausini junto al Papa León XIV | Foto: EFE
Laura Pausini

La cantante Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con un inédito tema en su reunión en El Vaticano

Jacob Elordi - AFP
Jacob Elordi

Netflix compartió video del proceso de transformación del actor Jacob Elordi al monstruo de Frankenstein: "Se supone que daría miedo, no ternura"

El grupo musical RBD (EFE)
RBD

Icónica actriz de la telenovela ‘Rebelde’ confirmó que se encuentra embarazada a sus 39 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Laura Pausini junto al Papa León XIV | Foto: EFE
Laura Pausini

La cantante Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con un inédito tema en su reunión en El Vaticano

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Luis Díaz - Bayern Múnich vs PSG - Fotos AFP
Luis Díaz

Navidad y Halloween: Luis Díaz marca doblete al campeón PSG y se convierte en el máximo goleador colombiano de Champions, pero se va expulsado del partido

Ataques del gobierno de Trump en el Pacífico y Caribe sudamericano - Fotos: EFE
Estados Unidos

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. estaría preparando una nueva misión en México para combatir los cárteles de la droga, según NBC

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

“Fue una victoria jurídica y la derrota de la persecución política”: reacciones en Colombia a la absolución de Álvaro Uribe en segunda instancia

Accidente en Perú. (Ministerio Público de Perú)
Perú

Cerca de 40 personas murieron y alrededor de 20 resultaron heridas en accidente que conmociona a Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre