Estos son los venezolanos que triunfaron en los Latin Grammy: 'Veneka' se impuso como Mejor Interpretación Electrónica Latina

Gustavo Dudamel, Rawayana, Akapellah y Daniela Padrón se han alzado como los triufadores venezolanos en la gala no televisada en la 26ª edición de los Latin Grammy 2025.

Rawayana y Akapellah ganaron en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, por "Veneka".

La presentadora Erika De La Vega fue encargada de subir a recibir el premio junto a Rawayana y a Akapellah, con una canción que se ha vuelto un símbolo para el país.

"Quiero agradecerle a la Academia por haber reconocido a Rawayana y a Akapellah porque en esta canción... transformaron con mucha magia una palabra peyorativa en un símbolo de resiliencia y de fortaleza. Gracias a las mujeres venezolanas que con su ejemplo nos enseñan que la dignidad no se negocia y que nunca, nunca nos rendimos."

"Las palabras sabemos que pueden dividir y pueden sanar, y nosotros hoy elegimos sanar, elegimos amar y elegimos honrar lo que somos. Gracias a las mujeres venezolanas que con su ejemplo nos enseñan que la dignidad no se negocia y que nunca, nunca nos rendimos. Este premio es de ustedes. ¡Qué viva Venezuela y qué viva la mujer venezolana!”.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ganó el Latin Grammy en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea junto con la compositora Gabriela Ortiz por “Revolución Diamantina”.

La violinista venezolana Daniela Padrón, junto con la agrupación Kerreke, obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum Folklórico por Joropango, proyecto que fusiona el joropo y el huapango en una misma esencia latinoamericana.

"Lo que más me conmueve es sentir que la gente ha hecho suyo este proyecto. Joropango es una celebración de nuestra identidad", expresó Padrón.

Pero además "Aguacero", canción de Luis Enrique junto a los venezolanos de C4TRIO ganó el LatinGrammy como Mejor Canción Raíces.

Luis Enrique dio las gracias a Fernando Osorio (@ferosoriomusicoficial ), Rodner Padilla (@rodpadillabass ) "por ser parte de esta composición y a todos los que nos apoyaron. Este éxito es para ustedes!".