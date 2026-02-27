Así suena ‘Algo tú’, la nueva canción que van a lanzar Shakira y Beéle y se conoce la fecha de lanzamiento

Una publicación de la colombiana Shakira en Instagram reveló la fecha en la que saldrá la canción que grabó junto a Beéle y no solo eso, además, se puede escuchar un poco del tema y hay una parte de la letra.

VEA TAMBIÉN Shakira fue incluida en la lista de los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 o

“To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fué, fué, fué”, dice parte de la letra de ‘Algo tú’, que es el nombre que va a llevar esta canción que promete ser un éxito, pues la colaboración de Beéle en la nueva versión del clásico ‘Hips don’t lie’ no desentonó.

La fecha de lanzamiento de la nueva canción de Shakira y Beéle será en 4 de marzo, lo que ya genera ansiedad en sus seguidores que no pueden esperar para escuchar este track.

“Está dupla nos traslada a todos a la tierra hermosa de Barranquilla”, “modo costeño activado”, “Barranquilla en la casa”, “esto va a fluir”, “no puedo esperar”, “esto va a ser un mega hit”, “me encanta desde ya”, entre otros son los comentarios de los fanáticos de ambos artistas.

VEA TAMBIÉN Shakira encontró nueva profesión: la barranquillera enseñó el tatuaje que le hizo al cantante Beéle o

Tanto Shakira como Beéle han compartido un buen tiempo juntos no solo grabando esta canción, también se les vio disfrutar en Barranquilla y hasta hacerse un tatuaje.

Desde su cuenta en la red social Instagram, la barranquillera publicó un video en el que se ve que está tatuando a su colega Beéle en el brazo. Con guantes negros y la máquina de tatuajes en mano, Shakira agregó un nuevo a los otros que ya tenía el artista.

El video lo acompaña con la descripción: "Aún no supero que Beéle me haya hecho tatuarle el brazo a las 6 de la mañana con mi nombre. Creo que encontré una segunda profesión. ¿Quién más quiere uno?".