NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Shakira

Así suena ‘Algo tú’, la nueva canción que van a lanzar Shakira y Beéle y se conoce la fecha de lanzamiento

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira y Beéle - EFE
Shakira y Beéle - EFE
Ambos artistas colombianos ya habían grabado una nueva versión de ‘Hips don’t lie’ y se conocían fotos de que estaban trabajando juntos.

Una publicación de la colombiana Shakira en Instagram reveló la fecha en la que saldrá la canción que grabó junto a Beéle y no solo eso, además, se puede escuchar un poco del tema y hay una parte de la letra.

o

“To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fué, fué, fué”, dice parte de la letra de ‘Algo tú’, que es el nombre que va a llevar esta canción que promete ser un éxito, pues la colaboración de Beéle en la nueva versión del clásico ‘Hips don’t lie’ no desentonó.

La fecha de lanzamiento de la nueva canción de Shakira y Beéle será en 4 de marzo, lo que ya genera ansiedad en sus seguidores que no pueden esperar para escuchar este track.

“Está dupla nos traslada a todos a la tierra hermosa de Barranquilla”, “modo costeño activado”, “Barranquilla en la casa”, “esto va a fluir”, “no puedo esperar”, “esto va a ser un mega hit”, “me encanta desde ya”, entre otros son los comentarios de los fanáticos de ambos artistas.

o

Tanto Shakira como Beéle han compartido un buen tiempo juntos no solo grabando esta canción, también se les vio disfrutar en Barranquilla y hasta hacerse un tatuaje.

Desde su cuenta en la red social Instagram, la barranquillera publicó un video en el que se ve que está tatuando a su colega Beéle en el brazo. Con guantes negros y la máquina de tatuajes en mano, Shakira agregó un nuevo a los otros que ya tenía el artista.

El video lo acompaña con la descripción: "Aún no supero que Beéle me haya hecho tatuarle el brazo a las 6 de la mañana con mi nombre. Creo que encontré una segunda profesión. ¿Quién más quiere uno?".

Temas relacionados:

Shakira

Beéle

Música

Colombia

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Entretenimiento

Ver más
Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Estrenos musicales

Confirman la fecha en la que será lanzada la última canción de Yeison Jiménez

Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Se conocen las cifras de audiencia del Super Bowl y el show de Bad Bunny

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Astronautas que participarán en la nueva misión de la NASA en la Estación Espacial Internacional | Foto: AFP
Nasa

La próxima misión de la NASA en la Estación Espacial Internacional tiene como objetivo indagar la meditación y los efectos de microgravedad en los ojos humanos

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales -EFE
Colombia

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Estrenos musicales

Confirman la fecha en la que será lanzada la última canción de Yeison Jiménez

Bad Bunny - AFP
Super Bowl

Se conocen las cifras de audiencia del Super Bowl y el show de Bad Bunny

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
José Jerí

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí quien había asumido el cargo tras la salida de Dina Boluarte

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre