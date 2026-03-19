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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Bandas de Rock

Guitarrista de la famosa banda 'AC/DC' fue hospitalizado en Buenos Aires

marzo 19, 2026
Por: Diana Pérez
AC/DC | Foto: AFP
AC/DC | Foto: AFP
Antes de hacer parte de la banda, Young había fundó la agrupación 'Starfighters', la cual fue seleccionada para ser telonera de 'AC/DC en en la gira 'Back In Black' en Reino Unido.

A tan solo días de que la mítica banda de hard rock 'AC/DC' se presente en Argentina, uno de los miembros tuvo ser hospitalizado en la capital del país preocupando a sus seguidores.

Se trata del guitarrista rítmico Stevie Young quien tuvo que ser internado en Buenos Aires tras no sentirse bien de salud, según un comunicado emitido por la banda.

De acuerdo con el comunicado emitido por los interpretes de 'Thunderstruck', al que pudieron acceder varios medios locales como Infobae y Clarín, el artista no se sentía muy bien al llegar a Buenos Aires.

Y por precaución "fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo".

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Pese a todo el escrito detalla que Young se encuentra entusiasmado con la idea de subirse al escenario el próximo 23 de marzo.

El guitarrista rítmico de la mítica y legendaria banda es el sobrino de Angus y Malcolm Young, fundadores de 'AC/DC'. Sin embargo, se unió a la banda hasta el 2014 cuando Malcolm se retiró por problemas de salud.

Tras esto, Stevie fue convocado para grabar el álbum 'Rock or Bust' y luego de esto se convirtió en miembro oficial de la banda.

Pero antes de hacer parte de la banda, Young había fundó la agrupación 'Starfighters', la cual fue seleccionada para ser telonera de 'AC/DC' en en la gira 'Back In Black' en Reino Unido.

Sin embargo, Starfighters no duro mucho y solamente grabaron dos álbumes para finalmente disolverse en 1983.

Ahora como miembro oficial recorre el mundo junto a los otros integrantes en la gira musical 'Power Up Tour', con la que tienen previstos tres concierto en Argentina.

Los interpretes de 'Back in Black' se presentarán en el famoso Estadio River Plate, en donde hicieron tres sold outs para el 23, 27 y 31 de marzo.

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